https://ria.ru/20210923/ekipazh-1751398028.html
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна - РИА Новости, 23.09.2021
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна
Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого найдены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:42
2021-09-23T06:42
2021-09-23T06:42
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого найдены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.По предварительным данным спасателей, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 83 человека и 20 единиц техники.Самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно. в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве шесть человек. Самолет совершал технический полет.
https://ria.ru/20210922/khabarovsk-1751351628.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна
Судьба экипажа из шести человек пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна