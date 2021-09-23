Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/ekipazh-1751398028.html
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна - РИА Новости, 23.09.2021
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна
Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого найдены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:42
2021-09-23T06:42
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751280237_0:283:3078:2014_1920x0_80_0_0_5d3b90080d972b264ce6631215d35508.jpg
ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого найдены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.По предварительным данным спасателей, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 83 человека и 20 единиц техники.Самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно. в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве шесть человек. Самолет совершал технический полет.
https://ria.ru/20210922/khabarovsk-1751351628.html
хабаровский край
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751280237_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_29a15a58167d72c87ad1b07563adf0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
06:42 23.09.2021
 
Судьба экипажа пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна

Судьба экипажа из шести человек пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 до сих пор неизвестна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого найдены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.
"В 11.30 (4.30 мск) 23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26 в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров. Судьба экипажа неизвестна", - информирует ведомство.
По предварительным данным спасателей, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.
Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 83 человека и 20 единиц техники.
Самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно. в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве шесть человек. Самолет совершал технический полет.
Самолет транспортной авиации Ан-26 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 18:15
Группа, ищущая пропавший в Хабаровском крае Ан-26, наткнулась на медведей
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26РоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
12:56Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лента новостейМолния