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В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 23.09.2021
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Башкирии погибли четыре пассажира микроавтобуса "Газель", который загорелся после столкновения с иномаркой, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:19
2021-09-23T14:34
происшествия
салават
республика башкортостан
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УФА, 23 сен – РИА Новости. В Башкирии погибли четыре пассажира микроавтобуса "Газель", который загорелся после столкновения с иномаркой, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 15.02 (13.02 мск) в Мелеузовском районе на 166 километре федеральной автодороги Р240 "Уфа — Оренбург" в двух километрах от города Салавата столкнулись Renault Master и микроавтобус "Газель"."Газель" после столкновения загорелась. Прибывшие на место пожарные потушили горящую машину. По предварительным данным, четверо из пассажирской "Газели" погибли, пострадали водители обоих автомобилей", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.В ГИБДД по региону уточнили, что пассажирская "Газель" ехала в сторону Уфы, принадлежала организации из Оренбургской области."Рейсовым не является, газобаллонное оборудование не установлено. В настоящий момент известно о четверых погибших. По предварительным данным, они сгорели в автобусе. Среди них водитель и три пассажира", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
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происшествия, салават, республика башкортостан
14:19 23.09.2021 (обновлено: 14:34 23.09.2021)
 
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Башкирии микроавтобус загорелся после столкновения с иномаркой, четыре человека погибли

© ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте ДТП с участием автомобиля Renault Master и микроавтобуса "Газель" на 166 километре федеральной автодороги Р240 "Уфа - Оренбург"
На месте ДТП с участием автомобиля Renault Master и микроавтобуса Газель на 166 километре федеральной автодороги Р240 Уфа - Оренбург
© ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 23 сен – РИА Новости. В Башкирии погибли четыре пассажира микроавтобуса "Газель", который загорелся после столкновения с иномаркой, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 15.02 (13.02 мск) в Мелеузовском районе на 166 километре федеральной автодороги Р240 "Уфа — Оренбург" в двух километрах от города Салавата столкнулись Renault Master и микроавтобус "Газель".
"Газель" после столкновения загорелась. Прибывшие на место пожарные потушили горящую машину. По предварительным данным, четверо из пассажирской "Газели" погибли, пострадали водители обоих автомобилей", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
В ГИБДД по региону уточнили, что пассажирская "Газель" ехала в сторону Уфы, принадлежала организации из Оренбургской области.
"Рейсовым не является, газобаллонное оборудование не установлено. В настоящий момент известно о четверых погибших. По предварительным данным, они сгорели в автобусе. Среди них водитель и три пассажира", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
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