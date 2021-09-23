https://ria.ru/20210923/dtp-1751458725.html

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 23.09.2021

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Башкирии погибли четыре пассажира микроавтобуса "Газель", который загорелся после столкновения с иномаркой, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:19

2021-09-23T14:19

2021-09-23T14:34

происшествия

салават

республика башкортостан

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УФА, 23 сен – РИА Новости. В Башкирии погибли четыре пассажира микроавтобуса "Газель", который загорелся после столкновения с иномаркой, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 15.02 (13.02 мск) в Мелеузовском районе на 166 километре федеральной автодороги Р240 "Уфа — Оренбург" в двух километрах от города Салавата столкнулись Renault Master и микроавтобус "Газель"."Газель" после столкновения загорелась. Прибывшие на место пожарные потушили горящую машину. По предварительным данным, четверо из пассажирской "Газели" погибли, пострадали водители обоих автомобилей", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.В ГИБДД по региону уточнили, что пассажирская "Газель" ехала в сторону Уфы, принадлежала организации из Оренбургской области."Рейсовым не является, газобаллонное оборудование не установлено. В настоящий момент известно о четверых погибших. По предварительным данным, они сгорели в автобусе. Среди них водитель и три пассажира", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html

салават

республика башкортостан

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происшествия, салават, республика башкортостан