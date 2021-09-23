https://ria.ru/20210923/dtp-1751404520.html
В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с тремя грузовиками
В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с тремя грузовиками - РИА Новости, 23.09.2021
В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с тремя грузовиками
Четыре человека погибли при столкновении трех грузовиков в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:07
2021-09-23T09:07
2021-09-23T09:07
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех грузовиков в Тульской области, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло утром в четверг на автодороге "Каспий" на территории Тульской области."По предварительным данным, на 145-ом километре трассы столкнулись три грузовика – Scania, Foton, Mercedes. По состоянию на 08.30 мск есть предварительные сведения о четырёх погибших в результате ДТП", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия, организуют дорожное движение на указанном участке трассы и устанавливают все обстоятельства случившегося, информирует УМВД.
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происшествия, тульская область
В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с тремя грузовиками
В Тульской области столкнулись три грузовика, погибли четыре человека
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости.
Четыре человека погибли при столкновении трех грузовиков в Тульской области
, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло утром в четверг на автодороге "Каспий" на территории Тульской области.
"По предварительным данным, на 145-ом километре трассы столкнулись три грузовика – Scania, Foton, Mercedes. По состоянию на 08.30 мск есть предварительные сведения о четырёх погибших в результате ДТП", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия, организуют дорожное движение на указанном участке трассы и устанавливают все обстоятельства случившегося, информирует УМВД.