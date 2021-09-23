https://ria.ru/20210923/dtp-1751400173.html

После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек

После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек - РИА Новости, 23.09.2021

После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек

Семь из 16 пострадавших госпитализированы после ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в ставропольском городе Железноводске, где погибли два человека,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:56

2021-09-23T07:56

2021-09-23T08:31

происшествия

ставропольский край

железноводск

пятигорск

toyota corolla

угибдд

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ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Семь из 16 пострадавших госпитализированы после ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в ставропольском городе Железноводске, где погибли два человека, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.В среду глава Железноводска Евгений Моисеев проинформировал, что в ДТП с "Газелью" и легковым автомобилем два человека погибли и 16 пострадали. По предварительным данным УГИБДД по краю, причиной аварии стал выезд Toyota Corolla на встречную полосу. От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска."Семь человек госпитализированы", - отметили в ведомстве.По информации УГИБДД, госпитализированы шесть женщин и мужчина. "У большинства диагностированы переломы ключиц, голени, челюсти, конечностей, компрессионные переломы позвоночника, множественные травмы головы. Остальным участникам автоаварии оказана разовая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.В УГИБДД сообщили, что 36-летний водитель маршрутного такси, житель Минеральных Вод, в момент ДТП был трезв."У погибшего водителя иномарки произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Выяснилось, что на Toyota Corolla были установлены шины, не соответствующие конструкции транспортного средства, а также шторки, ограничивающие видимость водителя. Кроме того, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html

ставропольский край

железноводск

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, железноводск, пятигорск, toyota corolla, угибдд