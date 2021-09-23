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После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек
После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек - РИА Новости, 23.09.2021
После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек
Семь из 16 пострадавших госпитализированы после ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в ставропольском городе Железноводске, где погибли два человека,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:56
2021-09-23T08:31
происшествия
ставропольский край
железноводск
пятигорск
toyota corolla
угибдд
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ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Семь из 16 пострадавших госпитализированы после ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в ставропольском городе Железноводске, где погибли два человека, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.В среду глава Железноводска Евгений Моисеев проинформировал, что в ДТП с "Газелью" и легковым автомобилем два человека погибли и 16 пострадали. По предварительным данным УГИБДД по краю, причиной аварии стал выезд Toyota Corolla на встречную полосу. От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска."Семь человек госпитализированы", - отметили в ведомстве.По информации УГИБДД, госпитализированы шесть женщин и мужчина. "У большинства диагностированы переломы ключиц, голени, челюсти, конечностей, компрессионные переломы позвоночника, множественные травмы головы. Остальным участникам автоаварии оказана разовая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.В УГИБДД сообщили, что 36-летний водитель маршрутного такси, житель Минеральных Вод, в момент ДТП был трезв."У погибшего водителя иномарки произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Выяснилось, что на Toyota Corolla были установлены шины, не соответствующие конструкции транспортного средства, а также шторки, ограничивающие видимость водителя. Кроме того, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html
ставропольский край
железноводск
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происшествия, ставропольский край, железноводск, пятигорск, toyota corolla, угибдд
07:56 23.09.2021 (обновлено: 08:31 23.09.2021)
 
После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали семь человек

После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали 7 из 16 пострадавших

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Семь из 16 пострадавших госпитализированы после ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в ставропольском городе Железноводске, где погибли два человека, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.
В среду глава Железноводска Евгений Моисеев проинформировал, что в ДТП с "Газелью" и легковым автомобилем два человека погибли и 16 пострадали. По предварительным данным УГИБДД по краю, причиной аварии стал выезд Toyota Corolla на встречную полосу. От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска.
"Семь человек госпитализированы", - отметили в ведомстве.
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По информации УГИБДД, госпитализированы шесть женщин и мужчина. "У большинства диагностированы переломы ключиц, голени, челюсти, конечностей, компрессионные переломы позвоночника, множественные травмы головы. Остальным участникам автоаварии оказана разовая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.
В УГИБДД сообщили, что 36-летний водитель маршрутного такси, житель Минеральных Вод, в момент ДТП был трезв.
"У погибшего водителя иномарки произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Выяснилось, что на Toyota Corolla были установлены шины, не соответствующие конструкции транспортного средства, а также шторки, ограничивающие видимость водителя. Кроме того, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - подчеркнули в управлении.
 
ПроисшествияСтавропольский крайЖелезноводскПятигорскToyota CorollaУГИБДД
 
 
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