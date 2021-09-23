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Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье
Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье
Более 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Московской области, сообщает прес-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:23
2021-09-23T12:23
2021-09-23T12:23
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Московской области, сообщает прес-служба министерства социального развития региона.Зампред напомнила, что выплату могут получить те, у кого есть знак "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".
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общество, московская область (подмосковье), донорство, социальные выплаты