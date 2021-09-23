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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210923/donory-1751437827.html
Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье
Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье
Более 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Московской области, сообщает прес-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:23
2021-09-23T12:23
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
донорство
социальные выплаты
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Московской области, сообщает прес-служба министерства социального развития региона.Зампред напомнила, что выплату могут получить те, у кого есть знак "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".
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общество, московская область (подмосковье), донорство, социальные выплаты
12:23 23.09.2021
 

Свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДоноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Более 20,6 тысяч доноров получают ежегодную выплату в Московской области, сообщает прес-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье свыше 20,6 тысяч доноров получают ежегодную денежную выплату, которая в этом году составляет более 15 тысяч рублей", – цитирует пресс-служба слова заместителя Председателя Правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
Зампред напомнила, что выплату могут получить те, у кого есть знак "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".
"Оформить услугу очень просто. Достаточно подать письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в орган социальной защиты по месту жительства, в том числе через МФЦ. Выплата будет начислена в течение 10 дней", – уточнила Каклюгина.
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:38Новости Подмосковья
Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Донорствосоциальные выплаты
 
 
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