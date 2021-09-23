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В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе
В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2021
В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе
Миссия ООН по правам человека заявила об обострении ситуации в Донбассе, по ее данным, с 1 февраля по 31 июля погибли 15 мирных жителей, 47 получили ранения,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:36
2021-09-23T11:36
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека заявила об обострении ситуации в Донбассе, по ее данным, с 1 февраля по 31 июля погибли 15 мирных жителей, 47 получили ранения, это на 51% больше, чем шестью месяцами ранее, заявила в четверг на брифинге глава миссии Матильда Богнер."Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Возросло число жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. С 1 февраля по 31 июля 2021 года мы зафиксировали 62 жертвы среди гражданского населения, 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев", - сказала Богнер.По ее словам, тенденция к ухудшению ситуации в регионе продолжается.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
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в мире, украина, оон, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:36 23.09.2021
 
В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе

Глава миссии ООН по правам человека Богнер заявила об обострении ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Миссия ООН по правам человека заявила об обострении ситуации в Донбассе, по ее данным, с 1 февраля по 31 июля погибли 15 мирных жителей, 47 получили ранения, это на 51% больше, чем шестью месяцами ранее, заявила в четверг на брифинге глава миссии Матильда Богнер.
"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Возросло число жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. С 1 февраля по 31 июля 2021 года мы зафиксировали 62 жертвы среди гражданского населения, 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев", - сказала Богнер.
По ее словам, тенденция к ухудшению ситуации в регионе продолжается.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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