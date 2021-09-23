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В Липецке завели дело против женщины, устроившей танцы после ДТП
В Липецке завели дело против женщины, устроившей танцы после ДТП - РИА Новости, 23.09.2021
В Липецке завели дело против женщины, устроившей танцы после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая за рулем иномарки устроила ДТП в Липецке, а после станцевала перед камерой и отказалась от... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:55
2021-09-23T16:55
происшествия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая за рулем иномарки устроила ДТП в Липецке, а после станцевала перед камерой и отказалась от медицинского обследования, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Видео аварии на улице Краснозаводской в Липецке появилось 22 июля в местных и федеральных Telegram-каналах, вызвав резонанс. На нем запечатлено поведение танцующей и похожей на пьяную женщины, которая заплетающимся языком нараспев объясняет, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другом автомобиле.По данным полиции, 31-летняя водитель BMW 21 июля выехала на встречную полосу и врезалась в Suzuki. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Их доставили в больницу. Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП полиция начала административное расследование."Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. Двадцать третьего сентября в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Как ранее говорил РИА Новости представитель УМВД, в отношении женщины на BMW в 2015 году уже составлялся административный протокол за отказ в прохождении медицинского освидетельствования. Тогда суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.
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происшествия, липецк, bmw ag, россия
16:55 23.09.2021
 
В Липецке завели дело против женщины, устроившей танцы после ДТП

В Липецке завели дело против женщины, устроившей танцы после ДТП

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая за рулем иномарки устроила ДТП в Липецке, а после станцевала перед камерой и отказалась от медицинского обследования, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Видео аварии на улице Краснозаводской в Липецке появилось 22 июля в местных и федеральных Telegram-каналах, вызвав резонанс. На нем запечатлено поведение танцующей и похожей на пьяную женщины, которая заплетающимся языком нараспев объясняет, что за рулем она не была. Также показано, как оказывают помощь пострадавшим в другом автомобиле.
По данным полиции, 31-летняя водитель BMW 21 июля выехала на встречную полосу и врезалась в Suzuki. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, в том числе ребенок 2012 года рождения. Их доставили в больницу. Предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. По факту ДТП полиция начала административное расследование.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. Двадцать третьего сентября в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как ранее говорил РИА Новости представитель УМВД, в отношении женщины на BMW в 2015 году уже составлялся административный протокол за отказ в прохождении медицинского освидетельствования. Тогда суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.
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