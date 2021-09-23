https://ria.ru/20210923/byudzhet-1751504347.html

Власти Вологодчины подготовили проект трехлетнего бюджета

Власти Вологодчины подготовили проект трехлетнего бюджета - РИА Новости, 23.09.2021

Власти Вологодчины подготовили проект трехлетнего бюджета

Власти Вологодской области подготовили проект бюджета на ближайшие три года, в котором сохранены социальные обязательства и выделена часть для развития области, РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:39

2021-09-23T17:39

2021-09-23T17:39

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

жкх

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ВОЛОГДА, 23 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области подготовили проект бюджета на ближайшие три года, в котором сохранены социальные обязательства и выделена часть для развития области, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников на заседании регионального бюджетного совета.Проект сформирован в трех вариантах - базовом, негативном и оптимистическом. Согласно основному варианту бюджета, доходы в следующем году превысят 81 миллиард рублей, расходы – около 86 миллиардов рублей. Образовавшийся дефицит планируется перекрыть за счет сверхплановых доходов, полученных в нынешнем году, а также за счет поддержки из федерального бюджета.Объем бюджета развития, сформированный из собственных средств и финансирования из федеральных программ, составит порядка 38 миллиардов рублей. Большая часть этих средств, 28,8 миллиардов рублей, будет направлена на дорожную отрасль. 3,3 миллиарда рублей составят ассигнования на развитие здравоохранения, 2,3 миллиарда – сферы образования, 1,4 миллиарда – культуры, 1,2 миллиарда – на строительство и модернизацию спортивных объектов.В ближайшее время проект бюджета будет направлен на рассмотрение вновь избранных депутатов законодательного собрания области.

https://ria.ru/20210826/monitoring-1747407776.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, жкх