В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"
Билборды с призывом идти "на Москву" разместили в украинской Полтаве ко Дню города
© Фото : Telegram-канал Алексея ГончаренкоБаннер в Полтаве
© Фото : Telegram-канал Алексея Гончаренко
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный частью политиков и историков борцом за независимость Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной", - написал Гончаренко в Telegram.
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Он также опубликовал билборды, на которых изображен украинский гетман Иван Мазепа, с надписью "Полтавская битва не завершена. На Москву".
Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Переяславская рада прошла 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.