https://ria.ru/20210923/bilbordy-1751439070.html

В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"

В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву" - РИА Новости, 23.09.2021

В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"

Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:29

2021-09-23T12:29

2021-09-23T12:29

в мире

иван мазепа

украина

полтава

москва

верховная рада украины

европейская солидарность

алексей гончаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751438509_0:120:640:480_1920x0_80_0_0_4c1bd6e94ec07c559929730d21ff0511.jpg

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный частью политиков и историков борцом за независимость Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной", - написал Гончаренко в Telegram.Он также опубликовал билборды, на которых изображен украинский гетман Иван Мазепа, с надписью "Полтавская битва не завершена. На Москву".Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.Переяславская рада прошла 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html

https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html

украина

полтава

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иван мазепа, украина, полтава, москва, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко, россия