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https://ria.ru/20210923/bilbordy-1751439070.html
В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"
В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву" - РИА Новости, 23.09.2021
В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"
Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:29
2021-09-23T12:29
в мире
иван мазепа
украина
полтава
москва
верховная рада украины
европейская солидарность
алексей гончаренко
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный частью политиков и историков борцом за независимость Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной", - написал Гончаренко в Telegram.Он также опубликовал билборды, на которых изображен украинский гетман Иван Мазепа, с надписью "Полтавская битва не завершена. На Москву".Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.Переяславская рада прошла 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.
https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html
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в мире, иван мазепа, украина, полтава, москва, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко, россия
12:29 23.09.2021
 
В Полтаве разместили билборды с призывом идти "на Москву"

Билборды с призывом идти "на Москву" разместили в украинской Полтаве ко Дню города

© Фото : Telegram-канал Алексея ГончаренкоБаннер в Полтаве
Баннер в Полтаве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Telegram-канал Алексея Гончаренко
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Билборды с призывом идти "на Москву" разместили ко Дню города в Полтаве, на них изображен украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный частью политиков и историков борцом за независимость Украины, сообщил в четверг депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной", - написал Гончаренко в Telegram.
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Он также опубликовал билборды, на которых изображен украинский гетман Иван Мазепа, с надписью "Полтавская битва не завершена. На Москву".
Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Переяславская рада прошла 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.
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В миреИван МазепаУкраинаПолтаваМоскваВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьАлексей ГончаренкоРоссия
 
 
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