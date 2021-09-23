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В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников - РИА Новости, 23.09.2021
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников
Комитет госбезопасности Белоруссии завел уголовное дело по статье "Акт терроризма" в отношении задержанного Сергея Соколова в связи с подготовкой покушений на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:45
2021-09-23T20:45
в мире
белоруссия
минск
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии завел уголовное дело по статье "Акт терроризма" в отношении задержанного Сергея Соколова в связи с подготовкой покушений на силовиков, государственных и общественных деятелей, заявил в четверг замначальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек.Ранее государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания сообщил, что КГБ задержан мужчина, свозивший на территорию страны оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов. Отмечалось, что обвиняемый Соколов осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них. Медиахолдинг также сообщал, что правоохранители вышли на мужчину во время расследования уголовного дела о нападении на дом белорусского депутата Олега Гайдукевича."Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с цель устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти", - сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".По словам представителя КГБ, иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Белоруссии схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Как указал Бычек, эти схроны предназначались для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами."В настоящее время действия Соколова квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса – "Акт терроризма". В последующем правовая оценка будет дана его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также деяниям, направленным на захват власти неконституционным путем", - заявил Бычек. Он также рассказал, что Соколов действовал автономно, с соблюдением повышенных мер конспирации, имел специальную подготовку в снайперском и минно-подрывном деле. По словам Бычека, при себе Соколов постоянно носил пистолет ТТ и два снаряженных магазина – на случай оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при его задержании.Как было отмечено в эфире телеканала, деньги на покупку оружия, автомобиля и другие затраты полностью покрывались заграничными заказчиками, их передавали как через третьих лиц, так и путем закладки в автомобиль. По данным телеканала, Соколов "запасался всем необходимым" в России на "черном рынке". Кроме того, в эфире рассказали, что депутата Гайдукевича после попытки поджога дома планировалось убить, такую задачу перед Соколовым поставили из-за границы. По данным телеканала, на Соколова полгода назад вышел некий человек из Украины, который предложил ему принять участие в попытке госпереворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210811/minks-1745397251.html
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в мире, белоруссия, минск
20:45 23.09.2021
 
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего покушения на чиновников и силовиков

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии завел уголовное дело по статье "Акт терроризма" в отношении задержанного Сергея Соколова в связи с подготовкой покушений на силовиков, государственных и общественных деятелей, заявил в четверг замначальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек.
Ранее государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания сообщил, что КГБ задержан мужчина, свозивший на территорию страны оружие для террористических групп, ему удалось сделать несколько схронов. Отмечалось, что обвиняемый Соколов осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них. Медиахолдинг также сообщал, что правоохранители вышли на мужчину во время расследования уголовного дела о нападении на дом белорусского депутата Олега Гайдукевича.
МВД Беларусии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с цель устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти", - сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам представителя КГБ, иностранные кураторы возложили на Соколова задачу по оборудованию в различных местах Белоруссии схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Как указал Бычек, эти схроны предназначались для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами.
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"В настоящее время действия Соколова квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса – "Акт терроризма". В последующем правовая оценка будет дана его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также деяниям, направленным на захват власти неконституционным путем", - заявил Бычек. Он также рассказал, что Соколов действовал автономно, с соблюдением повышенных мер конспирации, имел специальную подготовку в снайперском и минно-подрывном деле. По словам Бычека, при себе Соколов постоянно носил пистолет ТТ и два снаряженных магазина – на случай оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при его задержании.
Как было отмечено в эфире телеканала, деньги на покупку оружия, автомобиля и другие затраты полностью покрывались заграничными заказчиками, их передавали как через третьих лиц, так и путем закладки в автомобиль. По данным телеканала, Соколов "запасался всем необходимым" в России на "черном рынке". Кроме того, в эфире рассказали, что депутата Гайдукевича после попытки поджога дома планировалось убить, такую задачу перед Соколовым поставили из-за границы. По данным телеканала, на Соколова полгода назад вышел некий человек из Украины, который предложил ему принять участие в попытке госпереворота в Белоруссии.
 
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