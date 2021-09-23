https://ria.ru/20210923/beliz-1751534163.html

Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз

Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз - РИА Новости, 23.09.2021

Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:13

2021-09-23T21:13

2021-09-23T21:13

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран.Церемония состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подписи под документом поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан.Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

латинская америка

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2021

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в мире, сергей лавров, латинская америка, россия