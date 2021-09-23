На Украине заявили, что надеются на появление завода Bayraktar в стране
Глава МИД Украины Кулеба: Киев надеется на появление завода Bayraktar в стране
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что рассчитывает на появление в стране завода Bayraktar, который занимается изготовлением беспилотников.
"Вчера Зеленский провел очень предметный разговор с президентом Турции (Тайипом Эрдоганом). На этой встрече в основном мы говорили про безопасность, про сотрудничество наших государств в сфере обороны. Вы знаете, что между нашими странами есть несколько амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для ВМС Украины", - заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Эрдоганом.
По его словам, Эрдоган и Зеленский однозначно настроены на то, чтобы двусторонняя торговля росла в интересах экономик и бизнеса предпринимателей обеих стран.
"Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет", - добавил Кулеба.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром обсудил размещение производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на Украине.
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