https://ria.ru/20210923/bayraktar-1751388454.html

На Украине заявили, что надеются на появление завода Bayraktar в стране

На Украине заявили, что надеются на появление завода Bayraktar в стране - РИА Новости, 23.09.2021

На Украине заявили, что надеются на появление завода Bayraktar в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что рассчитывает на появление в стране завода Bayraktar, который... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:08

2021-09-23T00:08

2021-09-23T00:08

в мире

украина

турция

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что рассчитывает на появление в стране завода Bayraktar, который занимается изготовлением беспилотников.По его словам, Эрдоган и Зеленский однозначно настроены на то, чтобы двусторонняя торговля росла в интересах экономик и бизнеса предпринимателей обеих стран."Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет", - добавил Кулеба.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром обсудил размещение производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/bespilotnik-1603123618.html

украина

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в мире, украина, турция, дмитрий кулеба