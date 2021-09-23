https://ria.ru/20210923/an-26-1751431539.html

Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021

Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Его публикует телеканал НТВ. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:49

2021-09-23T11:49

2021-09-23T11:49

происшествия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Его публикует телеканал НТВ.На кадрах видны обломки воздушного судна.В среду вечером совершавший технический полет самолет исчез с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительной информации, на борту находились шесть человек из летного состава. Позднее СК сообщил об обнаружении обломков Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника.

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), ан-26, крушение ан-26 под хабаровском