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Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Его публикует телеканал НТВ. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:49
2021-09-23T11:49
происшествия
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Его публикует телеканал НТВ.На кадрах видны обломки воздушного судна.В среду вечером совершавший технический полет самолет исчез с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительной информации, на борту находились шесть человек из летного состава. Позднее СК сообщил об обнаружении обломков Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника.
хабаровск
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РИА Новости
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происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
11:49 23.09.2021
 
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

НТВ опубликовал первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюОперация по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае
Операция по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Его публикует телеканал НТВ.
На кадрах видны обломки воздушного судна.
В среду вечером совершавший технический полет самолет исчез с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительной информации, на борту находились шесть человек из летного состава. Позднее СК сообщил об обнаружении обломков Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника.
 
ПроисшествияХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)Ан-26Крушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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