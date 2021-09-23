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Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова

Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова - РИА Новости, 23.09.2021

Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова

В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщается на сайте Белорусского национального академического драматического театра... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:40

2021-09-23T08:40

2021-09-23T10:17

культура

ссср

белоруссия

витебск

культура

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщается на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.Она скончалась 20 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы. Ее похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области. Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года служила в Коласовском театре. С 1981 года начала сниматься в кино, наиболее известными стали ее роли в фильмах "Тревоги первых птиц" (1985), "Красный остров" (1991), "Будулай, которого не ждут" (1993) и "В августе 44-го…" (2000).

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ссср, белоруссия, витебск, культура