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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова
Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова - РИА Новости, 23.09.2021
Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова
В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщается на сайте Белорусского национального академического драматического театра... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:40
2021-09-23T10:17
культура
ссср
белоруссия
витебск
культура
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщается на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.Она скончалась 20 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы. Ее похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области. Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года служила в Коласовском театре. С 1981 года начала сниматься в кино, наиболее известными стали ее роли в фильмах "Тревоги первых птиц" (1985), "Красный остров" (1991), "Будулай, которого не ждут" (1993) и "В августе 44-го…" (2000).
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ссср, белоруссия, витебск, культура
08:40 23.09.2021 (обновлено: 10:17 23.09.2021)
 
Умерла актриса из фильма "Будулай, которого не ждут" Валентина Петрачкова

Актриса Петрачкова, сыгравшая в фильме "Будулай, которого не ждут", умерла в 83 года

© Фото : Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба КоласСоветская белорусская актриса Валентина Петрачкова
Советская белорусская актриса Валентина Петрачкова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Колас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщается на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.
Она скончалась 20 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы. Ее похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.
Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года служила в Коласовском театре. С 1981 года начала сниматься в кино, наиболее известными стали ее роли в фильмах "Тревоги первых птиц" (1985), "Красный остров" (1991), "Будулай, которого не ждут" (1993) и "В августе 44-го…" (2000).
 
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