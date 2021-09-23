06:18 23.09.2021 (обновлено: 06:19 23.09.2021)
Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан
Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем ситуацию в Афганистане
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость оказания гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов СБ ООН с Гутеррешем в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.
"Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе встречи Лавров также акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права. Он подчеркнул, что на постоянных членов Совета в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.
Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) провели в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Беседа прошла в закрытом для прессы режиме. Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.