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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210923/afganistan-1751397720.html
Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан
Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан - РИА Новости, 23.09.2021
Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан
Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:18
2021-09-23T06:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость оказания гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, говорится в сообщении МИД России.Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов СБ ООН с Гутеррешем в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.Добавляется, что в ходе встречи Лавров также акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права. Он подчеркнул, что на постоянных членов Совета в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) провели в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Беседа прошла в закрытом для прессы режиме. Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.
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в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, совет безопасности оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, россия
06:18 23.09.2021 (обновлено: 06:19 23.09.2021)
 
Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан

Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость оказания гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов СБ ООН с Гутеррешем в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.
"Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе встречи Лавров также акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права. Он подчеркнул, что на постоянных членов Совета в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.
Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) провели в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Беседа прошла в закрытом для прессы режиме. Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНКитайФранцияВеликобританияСовет Безопасности ООНСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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