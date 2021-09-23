https://ria.ru/20210923/afganistan-1751397720.html

Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан

Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан - РИА Новости, 23.09.2021

Главы МИД постоянных членов СБ ООН обсудили с Гутеррешем Афганистан

Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:18

2021-09-23T06:18

2021-09-23T06:19

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в мире

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китай

франция

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН обсудили с с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане и необходимость оказания гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, говорится в сообщении МИД России.Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов СБ ООН с Гутеррешем в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.Добавляется, что в ходе встречи Лавров также акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права. Он подчеркнул, что на постоянных членов Совета в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) провели в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Беседа прошла в закрытом для прессы режиме. Накануне министры прибыли в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.

https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html

сша

китай

франция

великобритания

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