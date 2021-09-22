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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/zhirinovskiy-1751330362.html
Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии
Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии - РИА Новости, 22.09.2021
Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии, он передан Константину Степанову, сообщает центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:51
2021-09-22T16:52
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии, он передан Константину Степанову, сообщает центральная избирательная комиссия республики.Жириновский возглавлял список кандидатов в Госсовет Чувашии от ЛДПР по единому округу."ЦИК Чувашии приняла постановление о передаче мандата депутата Госсовета республики по единому округу Владимира Жириновского (номер 1 в региональном списке ЛДПР) Константину Степанову (номер 2 в региональном списке ЛДПР). Основание - личное заявление Жириновского, который отказался от мандата Госсовета Чувашии в связи с избранием его в качестве депутата Государственной думы", - говорится в сообщении.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия
16:51 22.09.2021 (обновлено: 16:52 22.09.2021)
 
Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии

Лидер ЛДПР Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Госсовета Чувашии, он передан Константину Степанову, сообщает центральная избирательная комиссия республики.
Жириновский возглавлял список кандидатов в Госсовет Чувашии от ЛДПР по единому округу.
"ЦИК Чувашии приняла постановление о передаче мандата депутата Госсовета республики по единому округу Владимира Жириновского (номер 1 в региональном списке ЛДПР) Константину Степанову (номер 2 в региональном списке ЛДПР). Основание - личное заявление Жириновского, который отказался от мандата Госсовета Чувашии в связи с избранием его в качестве депутата Государственной думы", - говорится в сообщении.
В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.
 
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