https://ria.ru/20210922/vyplaty-1751260074.html

На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей

На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2021

На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей

На страховые выплате медработникам, которые помогают больным COVID-19, выделят 2,9 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:25

2021-09-22T11:25

2021-09-22T11:53

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:165:3057:1884_1920x0_80_0_0_ac518beb43a6caddf73481c13cf01953.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На страховые выплате медработникам, которые помогают больным COVID-19, выделят 2,9 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства.Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин."Как сообщил на заседании Правительства 16 сентября Михаил Мишустин, в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 миллиарда рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки", — отметили в пресс-службе.Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.

https://ria.ru/20210122/vyplaty-1594177843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии