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На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей
На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2021
На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей
На страховые выплате медработникам, которые помогают больным COVID-19, выделят 2,9 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:25
2021-09-22T11:25
2021-09-22T11:53
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На страховые выплате медработникам, которые помогают больным COVID-19, выделят 2,9 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства.Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин."Как сообщил на заседании Правительства 16 сентября Михаил Мишустин, в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 миллиарда рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки", — отметили в пресс-службе.Там также указали, что это решение принято в соответствии с указом президента России.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:25 22.09.2021 (обновлено: 11:53 22.09.2021)
На страховые выплаты медикам направят около трех миллиардов рублей
Правительство направит 2,9 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом