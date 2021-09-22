https://ria.ru/20210922/vyplata-1751289820.html

В Поморье выплата ко Дню Победы станет ежегодной

В Поморье выплата ко Дню Победы станет ежегодной - РИА Новости, 22.09.2021

В Поморье выплата ко Дню Победы станет ежегодной

Депутаты Архангельского областного Собрания приняли законопроект, согласно которому выплата ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:44

2021-09-22T13:44

2021-09-22T13:44

архангельская область

общество

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания приняли законопроект, согласно которому выплата ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны станет ежегодной, сообщает пресс-служба регионального парламента.Претендовать на денежную выплату, в частности, смогут военнослужащие, включая воспитанников воинских частей и юнг, проходившие военную службу или временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших на временно оккупированных территориях СССР или принимавших участие в боях против фашистской Германии и ее союзников на территориях других государств, а также другие категории лиц.На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные средства, которые предусмотрят при формировании бюджета на предстоящие три года. В среднем, это порядка четырех миллионов рублей в год, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210910/matkapital-1749478466.html

архангельская область

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общество, архангельская область