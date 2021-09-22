В Поморье выплата ко Дню Победы станет ежегодной
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОрден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы
АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания приняли законопроект, согласно которому выплата ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны станет ежегодной, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Выплата в 20 тысяч рублей будет предоставляться ежегодно ко Дню Победы к 9 мая. Ранее это делалось к юбилейным датам. Это дань уважения и признательности героям войны. Важно, что при получении выплаты сохраняются и другие меры социальной поддержки, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях", - сообщила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева.
Претендовать на денежную выплату, в частности, смогут военнослужащие, включая воспитанников воинских частей и юнг, проходившие военную службу или временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших на временно оккупированных территориях СССР или принимавших участие в боях против фашистской Германии и ее союзников на территориях других государств, а также другие категории лиц.
На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные средства, которые предусмотрят при формировании бюджета на предстоящие три года. В среднем, это порядка четырех миллионов рублей в год, отметили в пресс-службе.