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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751374153.html
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования - РИА Новости, 22.09.2021
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования
Подробные данные транзакций электронного голосования в столице опубликованы на сайте мэра Москвы observer.mos.ru. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:19
2021-09-22T20:22
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
россия
дмитрий реут
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подробные данные транзакций электронного голосования в столице опубликованы на сайте мэра Москвы observer.mos.ru.На графике можно увидеть число транзакций в час по выдачам и приемам бюллетеней, а также транзакции с накоплением. Отдельно показываются типы транзакций "создание голосования", "регистрация избирателей", "остановка регистрации избирателей", "отказ избирателя от онлайн-голосования", "выдача бюллетеня", "проверка доступа голосующего", "прием бюллетеня", "остановка приема бюллетеня", "публикация ключа расшифровки", "расшифровка бюллетеня", "завершение голосования" и "завершение голосования с результатом". Кроме того, можно просмотреть данные по отдельным электронным УИК.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, москва, госдума рф, россия, дмитрий реут
20:19 22.09.2021 (обновлено: 20:22 22.09.2021)
 
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования

На сайте мэра Москвы выложили подробные данные транзакций онлайн-голосования в столице

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подробные данные транзакций электронного голосования в столице опубликованы на сайте мэра Москвы observer.mos.ru.
На графике можно увидеть число транзакций в час по выдачам и приемам бюллетеней, а также транзакции с накоплением. Отдельно показываются типы транзакций "создание голосования", "регистрация избирателей", "остановка регистрации избирателей", "отказ избирателя от онлайн-голосования", "выдача бюллетеня", "проверка доступа голосующего", "прием бюллетеня", "остановка приема бюллетеня", "публикация ключа расшифровки", "расшифровка бюллетеня", "завершение голосования" и "завершение голосования с результатом". Кроме того, можно просмотреть данные по отдельным электронным УИК.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:21Выборы в Государственную думу
Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФРоссияДмитрий Реут
 
 
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