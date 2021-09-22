14:21 22.09.2021 (обновлено: 14:34 22.09.2021)
В Раде приняли постановление о "нелегитимности" нового созыва Госдумы
Рада приняла постановление, которым признала выборы в ГД незаконными, а созыв нелегитимным
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины признала выборы в Госдуму Российской Федерации "незаконными", а избранный по их результатам состав депутатов - "нелегитимным". Такое постановление на заседании в среду поддержали 332 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В ЕС заявили, что выборы прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в прозвучавшем накануне голосования призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
"Верховная рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ является незаконным и безосновательным с точки зрения конституции Украины и международного права, "поскольку Автономная Республика Крым и город Севастополь является неотъемлемой частью Украины".
"Организация голосования в Крыму и привлечения к выборам граждан Украины с незаконно выданными российскими паспортами на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей является юридически ничтожными", - считают в Раде.
Депутаты Рады считают, что процесс формирование избирательных списков в российском Крыму и в неподконтрольной Киеву части Донбасса "имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права о запрете на перемещение населения государства оккупанта на оккупированные территории другого государства".
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Перед выборами в Госдуму председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
19 сентября, 21:19ИнфографикаПредварительные итоги выборов в Госдуму — 2021