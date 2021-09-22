https://ria.ru/20210922/vybory-1751288972.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Свердловской области с 34,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:42

2021-09-22T13:42

2021-09-22T14:16

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

единая россия

госдума рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Свердловской области с 34,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в среду в избиркоме региона."Единая Россия" - 34,71% голосов, КПРФ - 21,31% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 12,85%, ЛДПР – 8,59, "Новые люди" – 8,23%", - сказали в избиркоме. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, свердловская область, единая россия, госдума рф