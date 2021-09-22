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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Свердловской области с 34,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:42
2021-09-22T13:42
2021-09-22T14:16
выборы в государственную думу
политика
свердловская область
единая россия
госдума рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Свердловской области с 34,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в среду в избиркоме региона."Единая Россия" - 34,71% голосов, КПРФ - 21,31% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 12,85%, ЛДПР – 8,59, "Новые люди" – 8,23%", - сказали в избиркоме. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
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политика, свердловская область, единая россия, госдума рф
13:42 22.09.2021 (обновлено: 14:16 22.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Свердловской области
ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Свердловской области после обработки 100% протоколов