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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751278576.html
"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Тюменскую областную думу с 50,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:54
2021-09-22T13:05
выборы в государственную думу
политика
тюменская область
тюменская областная дума
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Тюменскую областную думу с 50,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин."За "Единую Россию" проголосовало 711 839 избирателей - 50,7%. За список ЛДПР проголосовал 180 861 избиратель - 12,72%. Партии КПРФ отдал свой голос 169 751 избиратель - 11,94%. "Справедливая Россия - За правду" получила 106 195 голосов - 7,47%. "Коммунисты России" заручились поддержкой 67 438 избирателей - 4,74%. За партию "Новые люди" проголосовали 66 199 человек - 4,66%, за Партию пенсионеров - 58 942 - 4,15%, Партию роста - 17 299 человек – 1,22%", - сказал Халин на заседании областной избирательной комиссии.Председатель избиркома отметил, что парламент будет сформирован на основе четырёх политических партий, которые преодолели 5-процентный барьер."Явка на выборы в Тюменскую областную думу по Тюменской области составила 61,5%, по Ямалу - 62,41% и по Югре - 44,54%. Из этих цифр и сложилась общая явка в 54,19%", - отметил Халин.
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политика, тюменская область, тюменская областная дума, единая россия
12:54 22.09.2021 (обновлено: 13:05 22.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу

ЕР победила на выборах в Тюменскую областную думу, набрав 50,7 процента голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Тюменскую областную думу с 50,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.
"За "Единую Россию" проголосовало 711 839 избирателей - 50,7%. За список ЛДПР проголосовал 180 861 избиратель - 12,72%. Партии КПРФ отдал свой голос 169 751 избиратель - 11,94%. "Справедливая Россия - За правду" получила 106 195 голосов - 7,47%. "Коммунисты России" заручились поддержкой 67 438 избирателей - 4,74%. За партию "Новые люди" проголосовали 66 199 человек - 4,66%, за Партию пенсионеров - 58 942 - 4,15%, Партию роста - 17 299 человек – 1,22%", - сказал Халин на заседании областной избирательной комиссии.
Председатель избиркома отметил, что парламент будет сформирован на основе четырёх политических партий, которые преодолели 5-процентный барьер.
"Явка на выборы в Тюменскую областную думу по Тюменской области составила 61,5%, по Ямалу - 62,41% и по Югре - 44,54%. Из этих цифр и сложилась общая явка в 54,19%", - отметил Халин.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТюменская областьТюменская областная ДумаЕдиная Россия
 
 
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