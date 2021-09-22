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"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу

"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Тюменскую областную думу

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Тюменскую областную думу с 50,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:54

2021-09-22T12:54

2021-09-22T13:05

выборы в государственную думу

политика

тюменская область

тюменская областная дума

единая россия

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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Тюменскую областную думу с 50,7% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин."За "Единую Россию" проголосовало 711 839 избирателей - 50,7%. За список ЛДПР проголосовал 180 861 избиратель - 12,72%. Партии КПРФ отдал свой голос 169 751 избиратель - 11,94%. "Справедливая Россия - За правду" получила 106 195 голосов - 7,47%. "Коммунисты России" заручились поддержкой 67 438 избирателей - 4,74%. За партию "Новые люди" проголосовали 66 199 человек - 4,66%, за Партию пенсионеров - 58 942 - 4,15%, Партию роста - 17 299 человек – 1,22%", - сказал Халин на заседании областной избирательной комиссии.Председатель избиркома отметил, что парламент будет сформирован на основе четырёх политических партий, которые преодолели 5-процентный барьер."Явка на выборы в Тюменскую областную думу по Тюменской области составила 61,5%, по Ямалу - 62,41% и по Югре - 44,54%. Из этих цифр и сложилась общая явка в 54,19%", - отметил Халин.

тюменская область

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политика, тюменская область, тюменская областная дума, единая россия