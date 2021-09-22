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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ЕАО

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ЕАО - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ЕАО

"Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Еврейской автономной области (ЕАО) более 56% голосов избирателей, сообщается на сайте облизбиркома. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:02

2021-09-22T12:02

2021-09-22T12:02

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

лдпр

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ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Еврейской автономной области (ЕАО) более 56% голосов избирателей, сообщается на сайте облизбиркома."Всероссийская политическая партия "Единая Россия" набрала 56,39% голосов избирателей. У КПРФ - 18,74% голосов. Политическая партия ЛДПР на третьем месте с 8,29%. Партия "Справедливая Россия – за правду" набрала 3,56%, а "Новые люди" - 3,32%", - сообщается на странице избиркома в системе ГАС "Выборы".Депутатом по одномандатному округу №220 жители ЕАО выбрали Александра Петрова (ЕР), за него проголосовали 53,09%. Также выбирали парламентариев Заксобрания области по девяти одномандатным округам и партийным спискам. Всего в регионе проходило 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам. В новом составе Заксобрания ЕАО партия "Единая Россия" займет 14 из 19 мандатов. КПРФ может получить два места, ЛДПР, "СР" и Партия прямой демократии (впервые будет представлена) – по одному. Явка на выборы в Заксобрание составила 54,38%, в Госдуму - 63,44%Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, лдпр