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В МИД рассказали о встрече с правительством Афганистана
В МИД рассказали о встрече с правительством Афганистана - РИА Новости, 22.09.2021
В МИД рассказали о встрече с правительством Афганистана
Специальные представители России, КНР и Пакистана на встречах с членами нового правительства Афганистана в Кабуле обсудили инклюзивность правительства этой... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:37
2021-09-22T13:09
в мире
афганистан
россия
талибан
китай
пакистан
замир кабулов
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специальные представители России, КНР и Пакистана на встречах с членами нового правительства Афганистана в Кабуле обсудили инклюзивность правительства этой страны и развитие экономических связей, сообщили в МИД РФ.Консультации прошли в Кабуле 21-22 сентября. Россию на них представлял спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Отмечается, что спецпредставители РФ, Китая и Пакистана были приняты исполняющими обязанности премьер-министра Афганистана, министра иностранных дел, министра финансов и другими официальными лицами."Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане", - говорится в заявлении ведомства."В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов... Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком", - говорится в сообщении.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html
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в мире, афганистан, россия, талибан, китай, пакистан, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд
12:37 22.09.2021 (обновлено: 13:09 22.09.2021)
 
В МИД рассказали о встрече с правительством Афганистана

Спецпредставитель МИД Кабулов обсудил с правительством Афганистана ситуацию в стране

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специальные представители России, КНР и Пакистана на встречах с членами нового правительства Афганистана в Кабуле обсудили инклюзивность правительства этой страны и развитие экономических связей, сообщили в МИД РФ.
Консультации прошли в Кабуле 21-22 сентября. Россию на них представлял спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
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Отмечается, что спецпредставители РФ, Китая и Пакистана были приняты исполняющими обязанности премьер-министра Афганистана, министра иностранных дел, министра финансов и другими официальными лицами.
"В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане. Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны", - говорится в тексте комментария на сайте МИД РФ.
"Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане", - говорится в заявлении ведомства.
"В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов... Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком", - говорится в сообщении.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреАфганистанРоссияТалибанКитайПакистанЗамир КабуловМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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