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ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 22.09.2021
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:51
2021-09-22T18:51
2021-09-22T18:57
происшествия
терроризм
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению терактов.Ранее в среду ФСБ сообщила, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены ячейки причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ. Найденные у задержанных вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке.На кадрах видео показано, как нескольких относительно молодых людей задержали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/fsb-1748820152.html
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Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
2021-09-22T18:51
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РИА Новости
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происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
18:51 22.09.2021 (обновлено: 18:57 22.09.2021)
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
ФСБ показала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге, склонявших мигрантов терактам