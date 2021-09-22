https://ria.ru/20210922/video-1751360032.html

ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге

ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 22.09.2021

ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге

ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:51

2021-09-22T18:51

2021-09-22T18:57

происшествия

терроризм

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению терактов.Ранее в среду ФСБ сообщила, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены ячейки причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ. Найденные у задержанных вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке.На кадрах видео показано, как нескольких относительно молодых людей задержали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/fsb-1748820152.html

екатеринбург

россия

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Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. 2021-09-22T18:51 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия