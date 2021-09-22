Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/video-1751360032.html
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 22.09.2021
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:51
2021-09-22T18:57
происшествия
терроризм
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751359844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_71a98fc4cc03727aae8c6d0e70dbd1a5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению терактов.Ранее в среду ФСБ сообщила, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены ячейки причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ. Найденные у задержанных вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке.На кадрах видео показано, как нескольких относительно молодых людей задержали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/fsb-1748820152.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
2021-09-22T18:51
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751359844_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7cc593437f78792180ac4da45f5b25ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, терроризм, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
18:51 22.09.2021 (обновлено: 18:57 22.09.2021)
 
ФСБ опубликовала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге

ФСБ показала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге, склонявших мигрантов терактам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Екатеринбурге членов ячейки религиозных экстремистов, склонявших мигрантов к совершению терактов.
Ранее в среду ФСБ сообщила, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены ячейки причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ. Найденные у задержанных вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке.
На кадрах видео показано, как нескольких относительно молодых людей задержали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире.
ФСБ России задержала членов Катиба Таухид Валь-Джихад*. Кадр видео
6 сентября, 10:14В России
ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения в России
 
ПроисшествияТерроризмЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния