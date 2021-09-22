https://ria.ru/20210922/venesuela-1751381706.html

В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны

В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны - РИА Новости, 22.09.2021

В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны

Атака на серверы Банка Венесуэлы, которая на пять дней вывела из строя системы главного финансового учреждения страны, была организована с территории США,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:51

2021-09-22T21:51

2021-09-22T21:51

в мире

сша

каракас

венесуэла

николас мадуро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Атака на серверы Банка Венесуэлы, которая на пять дней вывела из строя системы главного финансового учреждения страны, была организована с территории США, сообщила вице-президент Дэлси Родригес."Целью атаки были основные системы банка... Вещи нужно называть своими именами - происхождение этой атаки, её отпечатки находятся в США", - сказала Родригес в выступлении из дворца Мирафлорес в Каракасе, которое транслировал канал TeleSur.В минувшую среду компьютерные системы Банка Венесуэлы подверглись атаке, в результате которой до 20 сентября вышли из строя его системы онлайн-банкинга и передачи платежей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что она имела целью помешать программе внедрения цифрового боливара.

https://ria.ru/20210913/khakery-1749858570.html

сша

каракас

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро