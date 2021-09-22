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В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны
В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны - РИА Новости, 22.09.2021
В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны
Атака на серверы Банка Венесуэлы, которая на пять дней вывела из строя системы главного финансового учреждения страны, была организована с территории США,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:51
2021-09-22T21:51
2021-09-22T21:51
в мире
сша
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МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Атака на серверы Банка Венесуэлы, которая на пять дней вывела из строя системы главного финансового учреждения страны, была организована с территории США, сообщила вице-президент Дэлси Родригес."Целью атаки были основные системы банка... Вещи нужно называть своими именами - происхождение этой атаки, её отпечатки находятся в США", - сказала Родригес в выступлении из дворца Мирафлорес в Каракасе, которое транслировал канал TeleSur.В минувшую среду компьютерные системы Банка Венесуэлы подверглись атаке, в результате которой до 20 сентября вышли из строя его системы онлайн-банкинга и передачи платежей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что она имела целью помешать программе внедрения цифрового боливара.
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в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро
В Венесуэле обвинили США в атаке на центральный банк страны
Вице-президент Родригес: компьютерная атака на Банк Венесуэлы шла с территории США