https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751357855.html

Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19

Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19

Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от коронавируса, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70%... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:42

2021-09-22T18:42

2021-09-22T19:07

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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вакцинация

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от коронавируса, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70% населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Рада объявить о новом партнерстве с США, чтобы помочь вакцинировать мир. Мы стремимся к достижению 70% глобального показателя вакцинации к Генеральной ассамблее ООН 2022 года", - написала фон дер Ляйен в Twitter.Как ранее заявила Еврокомиссия, союз достиг своей цели по вакцинации и сейчас в нем полностью привито более 70% взрослого населения. При этом между отдельными странами сохраняются очень большие различия в уровне вакцинации - в несколько десятков процентных пунктов."Глобальное партнерство по вакцинации между ЕС и США поможет расширить поставки (вакцин - ред.) и улучшить их координацию, а также устранить узкие места в цепочках поставок", - добавила фон дер Ляйен.Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что расширение вакцинации в мире является необходимым для борьбы с вирусом, ЕС экспортирует примерно половину производимых у себя вакцин и участвует в механизме COVAX.

https://ria.ru/20210922/problema-1751359688.html

https://ria.ru/20210921/partnerstvo-1751105845.html

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