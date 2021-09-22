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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751357855.html
Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19
Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19
Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от коронавируса, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70%... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:42
2021-09-22T19:07
распространение коронавируса
сша
еврокомиссия
коронавирус covid-19
в мире
вакцинация
оон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от коронавируса, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70% населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Рада объявить о новом партнерстве с США, чтобы помочь вакцинировать мир. Мы стремимся к достижению 70% глобального показателя вакцинации к Генеральной ассамблее ООН 2022 года", - написала фон дер Ляйен в Twitter.Как ранее заявила Еврокомиссия, союз достиг своей цели по вакцинации и сейчас в нем полностью привито более 70% взрослого населения. При этом между отдельными странами сохраняются очень большие различия в уровне вакцинации - в несколько десятков процентных пунктов."Глобальное партнерство по вакцинации между ЕС и США поможет расширить поставки (вакцин - ред.) и улучшить их координацию, а также устранить узкие места в цепочках поставок", - добавила фон дер Ляйен.Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что расширение вакцинации в мире является необходимым для борьбы с вирусом, ЕС экспортирует примерно половину производимых у себя вакцин и участвует в механизме COVAX.
https://ria.ru/20210922/problema-1751359688.html
https://ria.ru/20210921/partnerstvo-1751105845.html
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сша, еврокомиссия, коронавирус covid-19, в мире, вакцинация, оон, евросоюз, урсула фон дер ляйен, коронавирусы
18:42 22.09.2021 (обновлено: 19:07 22.09.2021)
 
Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС и США заключили партнерство по вакцинации от COVID-19

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Fotolia / hansenn
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США заключили партнерство по вакцинации от коронавируса, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70% населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Рада объявить о новом партнерстве с США, чтобы помочь вакцинировать мир. Мы стремимся к достижению 70% глобального показателя вакцинации к Генеральной ассамблее ООН 2022 года", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
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Как ранее заявила Еврокомиссия, союз достиг своей цели по вакцинации и сейчас в нем полностью привито более 70% взрослого населения. При этом между отдельными странами сохраняются очень большие различия в уровне вакцинации - в несколько десятков процентных пунктов.
"Глобальное партнерство по вакцинации между ЕС и США поможет расширить поставки (вакцин - ред.) и улучшить их координацию, а также устранить узкие места в цепочках поставок", - добавила фон дер Ляйен.
Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что расширение вакцинации в мире является необходимым для борьбы с вирусом, ЕС экспортирует примерно половину производимых у себя вакцин и участвует в механизме COVAX.
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Распространение коронавирусаСШАЕврокомиссияКоронавирус COVID-19В миреВакцинацияООНЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенКоронавирусы
 
 
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