https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751299876.html
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание - РИА Новости, 22.09.2021
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание
Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:30
2021-09-22T14:30
2021-09-22T14:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Она напомнила, что в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой."Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750125271.html
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
Материал дополняется
14:30 22.09.2021 (обновлено: 14:32 22.09.2021)
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание
Ракова: вакцинированные от COVID-19 реже заболевают и гораздо легче переносят болезнь