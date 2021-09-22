https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751299876.html

Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание

Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание - РИА Новости, 22.09.2021

Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание

Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:30

2021-09-22T14:30

2021-09-22T14:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Она напомнила, что в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой."Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750125271.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова