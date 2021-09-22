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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751299876.html
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание - РИА Новости, 22.09.2021
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание
Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:30
2021-09-22T14:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.Она напомнила, что в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой."Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - подчеркнула Ракова.
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
Материал дополняется
14:30 22.09.2021 (обновлено: 14:32 22.09.2021)
 
Ракова рассказала, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание

Ракова: вакцинированные от COVID-19 реже заболевают и гораздо легче переносят болезнь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доля заболевших COVID-19 среди вакцинированных незначительная, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой.
"Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - подчеркнула Ракова.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:15Распространение коронавируса
Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19ОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия Ракова
 
 
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