https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751246042.html

Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян

Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 22.09.2021

Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян

Почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:16

2021-09-22T10:16

2021-09-22T10:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова добавила, что эффективность вакцины можно оценивать по огромному количеству наблюдений. Вместе с тем, вирус мутирует, добавила она."Сегодня у нас есть вакцина, (и) уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились... или переболели... Мы движемся к заветным цифрам", - заявила Попова в интервью НТВ, добавив, что сейчас необходимо вдвое большее число граждан с иммунитетом.По словам Поповой, человек, который не имеет иммунитета, вне зависимости от того, есть ли у него ПЦР, уязвим к болезни. Людям с медицинскими отводами надо себя беречь, для них попадать в большое скопление людей сегодня опасно."Поэтому сегодня люди, которые сегодня имеют иммунитет, имеют большую степень свободы. Так происходит во всем мире, и наш опыт показывает, что это та дорога, по которой мы будем идти, расширяя, очевидно, возможность посещения людьми с иммунитетом не только спортивных, но и культурных мероприятий. Сейчас это происходит", - добавила Попова.

https://ria.ru/20210903/immunitet-1748499571.html

https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии