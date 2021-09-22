https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751246042.html
Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян
Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 22.09.2021
Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян
Почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:16
2021-09-22T10:16
2021-09-22T10:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова добавила, что эффективность вакцины можно оценивать по огромному количеству наблюдений. Вместе с тем, вирус мутирует, добавила она."Сегодня у нас есть вакцина, (и) уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились... или переболели... Мы движемся к заветным цифрам", - заявила Попова в интервью НТВ, добавив, что сейчас необходимо вдвое большее число граждан с иммунитетом.По словам Поповой, человек, который не имеет иммунитета, вне зависимости от того, есть ли у него ПЦР, уязвим к болезни. Людям с медицинскими отводами надо себя беречь, для них попадать в большое скопление людей сегодня опасно."Поэтому сегодня люди, которые сегодня имеют иммунитет, имеют большую степень свободы. Так происходит во всем мире, и наш опыт показывает, что это та дорога, по которой мы будем идти, расширяя, очевидно, возможность посещения людьми с иммунитетом не только спортивных, но и культурных мероприятий. Сейчас это происходит", - добавила Попова.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748499571.html
https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
10:16 22.09.2021 (обновлено: 10:41 22.09.2021)
Попова назвала число полностью привитых от COVID-19 россиян
Попова: полностью привиты от COVID-19 почти 40 миллионов взрослых россиян
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Почти 40 миллионов взрослых россиян полностью привиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Почти 40 миллионов человек в Российской Федерации, взрослых, привиты против коронавируса полностью", - сказала она в интервью телеканалу НТВ.
Попова добавила, что эффективность вакцины можно оценивать по огромному количеству наблюдений. Вместе с тем, вирус мутирует, добавила она.
"Сегодня у нас есть вакцина, (и) уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились... или переболели... Мы движемся к заветным цифрам", - заявила Попова в интервью НТВ, добавив, что сейчас необходимо вдвое большее число граждан с иммунитетом.
По словам Поповой, человек, который не имеет иммунитета, вне зависимости от того, есть ли у него ПЦР, уязвим к болезни. Людям с медицинскими отводами надо себя беречь, для них попадать в большое скопление людей сегодня опасно.
"Поэтому сегодня люди, которые сегодня имеют иммунитет, имеют большую степень свободы. Так происходит во всем мире, и наш опыт показывает, что это та дорога, по которой мы будем идти, расширяя, очевидно, возможность посещения людьми с иммунитетом не только спортивных, но и культурных мероприятий. Сейчас это происходит", - добавила Попова.