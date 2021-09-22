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Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 22.09.2021
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"
Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:09
2021-09-22T16:09
распространение коронавируса
в мире
лаос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Он добавил, что гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением правительства РФ после обращения властей Лаоса.
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в мире, лаос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
16:09 22.09.2021
 
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"

Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцать второго сентября спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Лаоса доставлена вакцина "Спутник Лайт", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением правительства РФ после обращения властей Лаоса.
 
Распространение коронавирусаВ миреЛаосМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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