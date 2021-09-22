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Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"

Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 22.09.2021

Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"

Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:09

2021-09-22T16:09

2021-09-22T16:09

распространение коронавируса

в мире

лаос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Он добавил, что гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением правительства РФ после обращения властей Лаоса.

лаос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лаос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"