https://ria.ru/20210922/vaktsina-1751320138.html
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 22.09.2021
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"
Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:09
2021-09-22T16:09
2021-09-22T16:09
распространение коронавируса
в мире
лаос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_187849b53f440c3465ed0f12025f7e69.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил в Лаос в качестве гуманитарной помощи вакцину "Спутник Лайт", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Он добавил, что гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением правительства РФ после обращения властей Лаоса.
лаос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8504c7ecf44ed58f3369ee5755941bb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт"
Самолет МЧС доставил в Лаос вакцину "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи