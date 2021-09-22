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Липчанина обвинили в убийстве жены и падчерицы, пропавших 20 лет назад
Липчанина обвинили в убийстве жены и падчерицы, пропавших 20 лет назад - РИА Новости, 22.09.2021
Липчанина обвинили в убийстве жены и падчерицы, пропавших 20 лет назад
Следователи в Липецке объявили о завершении расследования дела об убийстве женщины и ее 14-летней дочери, которые пропали без вести в мае 2001 года, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:38
2021-09-22T10:38
происшествия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Следователи в Липецке объявили о завершении расследования дела об убийстве женщины и ее 14-летней дочери, которые пропали без вести в мае 2001 года, сообщает в среду управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы и ее матери, пропавших без вести в мае 2001 года. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний супруг погибшей женщины. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 6 мая 2001 года обвиняемый "на почве ревности и личных неприязненных отношений" нанес 41-летней супруге не менее трех ударов деревянной ножкой от стола с металлическим штырем по голове. Затем мужчина таким же образом расправился с 14-летней падчерицей, которая, как полагает следствие, стала свидетелем убийства женщины. Дождавшись ночи, обвиняемый завернул тела в простыни, вывез их из квартиры супруги на проспекте Победы в лес и закопал недалеко от автодороги "Липецк – Усмань"."Родственникам, обеспокоенным длительным отсутствием потерпевших, он выдвигал различные версии причин и обстоятельств их скорого отъезда без документов и личных вещей с неизвестными ему лицами", - информирует следствие. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина заявил о безвестном исчезновении супруги и ее дочери в правоохранительные органы, активно участвовал в их поисках, но при этом делал ремонт в квартире на месте убийства, продавал мебель из комнаты падчерицы и раздавал личные вещи женщины и ее дочери.В связи с длительным отсутствием каких-либо сведений о месте нахождения женщины и ее дочери было возбуждено дело об убийстве, однако его расследование приостановили в 2002 году из-за "неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". К новому расследованию истории следователи вернулись в сентябре 2020 года."По результатам кропотливой работы специально созданной для расследования преступлений прошлых лет аналитической группы появились основания для допроса супруга потерпевшей, скрывавшего обстоятельства ее исчезновения 20 лет. При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, сообщив все детали убийства, а также механизм нанесения ударов ножкой кухонного стола", - сообщает следствие. Свои показания мужчина подтвердил на месте происшествия, а также указал примерное место, где закопал тела. Было обследовано более 300 квадратных метров площади, однако на этом участке за 20 лет неоднократно проводились земляные работы. Кроме того, полномасштабным поискам "препятствовало наличие газопровода и кабеля высокого напряжения"."После безрезультативных поисков тел потерпевших обвиняемый выдвинул версию о непричастности к совершению особо тяжкого преступления, объясняя данные им признательные показания оказанным на него давлением. К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как способ защиты, и опровергло собранными доказательствами... Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствуют о том, что обвиняемый располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы", - отмечает следствие. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
https://ria.ru/20210830/arest-1747868479.html
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происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:38 22.09.2021
 
Липчанина обвинили в убийстве жены и падчерицы, пропавших 20 лет назад

Жителя Липецка обвинили в убийстве жены и ее дочери, пропавших без вести в мае 2001 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Следователи в Липецке объявили о завершении расследования дела об убийстве женщины и ее 14-летней дочери, которые пропали без вести в мае 2001 года, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы и ее матери, пропавших без вести в мае 2001 года. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний супруг погибшей женщины. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, днем 6 мая 2001 года обвиняемый "на почве ревности и личных неприязненных отношений" нанес 41-летней супруге не менее трех ударов деревянной ножкой от стола с металлическим штырем по голове. Затем мужчина таким же образом расправился с 14-летней падчерицей, которая, как полагает следствие, стала свидетелем убийства женщины. Дождавшись ночи, обвиняемый завернул тела в простыни, вывез их из квартиры супруги на проспекте Победы в лес и закопал недалеко от автодороги "Липецк – Усмань".
"Родственникам, обеспокоенным длительным отсутствием потерпевших, он выдвигал различные версии причин и обстоятельств их скорого отъезда без документов и личных вещей с неизвестными ему лицами", - информирует следствие. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина заявил о безвестном исчезновении супруги и ее дочери в правоохранительные органы, активно участвовал в их поисках, но при этом делал ремонт в квартире на месте убийства, продавал мебель из комнаты падчерицы и раздавал личные вещи женщины и ее дочери.
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В связи с длительным отсутствием каких-либо сведений о месте нахождения женщины и ее дочери было возбуждено дело об убийстве, однако его расследование приостановили в 2002 году из-за "неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". К новому расследованию истории следователи вернулись в сентябре 2020 года.
"По результатам кропотливой работы специально созданной для расследования преступлений прошлых лет аналитической группы появились основания для допроса супруга потерпевшей, скрывавшего обстоятельства ее исчезновения 20 лет. При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, сообщив все детали убийства, а также механизм нанесения ударов ножкой кухонного стола", - сообщает следствие. Свои показания мужчина подтвердил на месте происшествия, а также указал примерное место, где закопал тела. Было обследовано более 300 квадратных метров площади, однако на этом участке за 20 лет неоднократно проводились земляные работы. Кроме того, полномасштабным поискам "препятствовало наличие газопровода и кабеля высокого напряжения".
"После безрезультативных поисков тел потерпевших обвиняемый выдвинул версию о непричастности к совершению особо тяжкого преступления, объясняя данные им признательные показания оказанным на него давлением. К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как способ защиты, и опровергло собранными доказательствами... Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствуют о том, что обвиняемый располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы", - отмечает следствие. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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