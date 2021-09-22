https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T02:01
2021-09-22T02:01
2021-09-22T02:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, изъято орудие преступления."В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - отметила Иванова.
https://ria.ru/20210914/khabarovsk-1749959482.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
В подъезде на востоке Москвы нашли тело женщины с огнестрельными ранениями головы