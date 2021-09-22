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В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T02:01
2021-09-22T02:01
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, изъято орудие преступления."В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - отметила Иванова.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
02:01 22.09.2021
 
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой

В подъезде на востоке Москвы нашли тело женщины с огнестрельными ранениями головы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"В подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы. Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свекор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", - сказала она.
По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, изъято орудие преступления.
"В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - отметила Иванова.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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