https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html

В Москве нашли тело женщины с простреленной головой

В Москве нашли тело женщины с простреленной головой - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве нашли тело женщины с простреленной головой

Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:01

2021-09-22T02:01

2021-09-22T02:01

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельными ранениями головы нашли в подъезде на востоке Москвы, в убийстве подозревают ее бывшего свекра, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, изъято орудие преступления."В ближайшее время мужчина 1955 года рождения будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - отметила Иванова.

https://ria.ru/20210914/khabarovsk-1749959482.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова