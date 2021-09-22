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Наука
https://ria.ru/20210922/tyumgu-1751168536.html
Ученые предложили систему оценки качества воздуха
Ученые предложили систему оценки качества воздуха - РИА Новости, 22.09.2021
Ученые предложили систему оценки качества воздуха
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международного научного коллектива, предложили систему для детальной оценки городского климата РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:00
2021-09-22T03:00
наука
тюмень
тюменский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
технологии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международного научного коллектива, предложили систему для детальной оценки городского климата и качества воздушной среды. По словам авторов, новая разработка поможет организовать мониторинг качества окружающей среды в небольших городах, где нет крупных метеоцентров, но существует проблема с загрязнением воздуха. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science &amp; Policy.Критические ситуации с качеством окружающей среды возникают в условиях плохого перемешивания воздуха, то есть когда в атмосфере концентрируются вредные вещества и пыль. Это условия, с которыми классические статистические модели для мониторинга плохо справляются. В таких ситуациях требуется расширенный комплексно-интегрированный подход и модели с деталями до нескольких метров.Специалисты ТюмГУ с коллегами из других стран разработали расширенный подход для более детальной оценки качества окружающей среды в городах. Одна из ключевых особенностей новой системы – возможность работать "по требованию". Если в крупных городах есть средства для организации непрерывного мониторинга и прогноза качества воздуха, то в малых городах, где проблемы также могут быть серьезными, таких возможностей нет.По словам ученых, недостатки привычного подхода также становятся особенно заметными, когда встает задача детального анализа качества окружающей среды в небольших городах. Модели, по которым работает Всемирная метеорологическая организация, в том числе и российский Гидрометцентр, не дают информацию с деталями менее чем несколько десятков километров. Таким образом, информация о качестве воздуха в населенных пунктах может быть неточной или вовсе отсутствовать.Исследователи предложили технологии, которые используют те же принципы, что и модели прогноза погоды, только способны рассчитать движения воздуха с гораздо большими деталями. Авторы провели компьютерный эксперимент в городе Апатиты (Мурманская область): модель с детальным разрешением показала, что шлейф загрязнений накрывает город, в то время как обычная модель показывает, что загрязнения будут сноситься ветром в сторону от города."Участие ТюмГУ в этом направлении исследований открывает возможность изучить социально-экологические проблемы Тюменского севера на новом качественном уровне и апробировать наши разработки. В настоящее время мы анализируем состояние окружающей среды Надыма. Это исследование поможет нам глубже понять ключевые экологические факторы, обеспечивающие качество жизни людей, живущих в суровых природно-климатических условиях северных регионов России. Все это стало возможным в рамках реализации совместного международного гранта "Открытые городские пространства как фактор обеспечения устойчивого развития в Арктике в условиях климатических изменений", поддержанного с российской стороны РФФИ", – рассказал старший научный сотрудник академической кафедры криософии Международного центра криологии и криософии ТюмГУ Роман Федоров.Ученые отметили, что мониторинг качества воздуха входит в программу ООН по устойчивому развитию человечества в условиях ограниченных ресурсов нашей планеты. Для достижения этих целей Всемирная метеорологическая организация активно развивает направление по созданию расширенного комплексно-интегрированного подхода к детальной оценке окружающей среды.В исследовании также принимали участие ученые МГУ им. Ломоносова, Института физики атмосферы РАН, Института криосферы Земли СО РАН, а также специалисты из Норвегии, Финляндии, и Всемирной метеорологической организации.
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тюмень, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, технологии
03:00 22.09.2021
 

Ученые предложили систему оценки качества воздуха

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТрубы завода
Трубы завода - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международного научного коллектива, предложили систему для детальной оценки городского климата и качества воздушной среды. По словам авторов, новая разработка поможет организовать мониторинг качества окружающей среды в небольших городах, где нет крупных метеоцентров, но существует проблема с загрязнением воздуха. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Policy.
Критические ситуации с качеством окружающей среды возникают в условиях плохого перемешивания воздуха, то есть когда в атмосфере концентрируются вредные вещества и пыль. Это условия, с которыми классические статистические модели для мониторинга плохо справляются. В таких ситуациях требуется расширенный комплексно-интегрированный подход и модели с деталями до нескольких метров.
Специалисты ТюмГУ с коллегами из других стран разработали расширенный подход для более детальной оценки качества окружающей среды в городах. Одна из ключевых особенностей новой системы – возможность работать "по требованию". Если в крупных городах есть средства для организации непрерывного мониторинга и прогноза качества воздуха, то в малых городах, где проблемы также могут быть серьезными, таких возможностей нет.
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По словам ученых, недостатки привычного подхода также становятся особенно заметными, когда встает задача детального анализа качества окружающей среды в небольших городах. Модели, по которым работает Всемирная метеорологическая организация, в том числе и российский Гидрометцентр, не дают информацию с деталями менее чем несколько десятков километров. Таким образом, информация о качестве воздуха в населенных пунктах может быть неточной или вовсе отсутствовать.

"Перемешивание воздуха в действительности не подчиняется тем статистикам, которые используют существующие модели качества воздуха в городе. В критических ситуациях это может приводить к неверной интерпретации и неверным действиям со стороны администрации и горожан", – заметил профессор, ведущий научный сотрудник Нансенского центра экологического и дистанционного зондирования Игорь Эзау.

Исследователи предложили технологии, которые используют те же принципы, что и модели прогноза погоды, только способны рассчитать движения воздуха с гораздо большими деталями. Авторы провели компьютерный эксперимент в городе Апатиты (Мурманская область): модель с детальным разрешением показала, что шлейф загрязнений накрывает город, в то время как обычная модель показывает, что загрязнения будут сноситься ветром в сторону от города.
"Участие ТюмГУ в этом направлении исследований открывает возможность изучить социально-экологические проблемы Тюменского севера на новом качественном уровне и апробировать наши разработки. В настоящее время мы анализируем состояние окружающей среды Надыма. Это исследование поможет нам глубже понять ключевые экологические факторы, обеспечивающие качество жизни людей, живущих в суровых природно-климатических условиях северных регионов России. Все это стало возможным в рамках реализации совместного международного гранта "Открытые городские пространства как фактор обеспечения устойчивого развития в Арктике в условиях климатических изменений", поддержанного с российской стороны РФФИ", – рассказал старший научный сотрудник академической кафедры криософии Международного центра криологии и криософии ТюмГУ Роман Федоров.
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В исследовании также принимали участие ученые МГУ им. Ломоносова, Института физики атмосферы РАН, Института криосферы Земли СО РАН, а также специалисты из Норвегии, Финляндии, и Всемирной метеорологической организации.
 
НаукаТюменьТюменский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияТехнологии
 
 
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