https://ria.ru/20210922/tyumgu-1751168536.html

Ученые предложили систему оценки качества воздуха

Ученые предложили систему оценки качества воздуха - РИА Новости, 22.09.2021

Ученые предложили систему оценки качества воздуха

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международного научного коллектива, предложили систему для детальной оценки городского климата РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:00

2021-09-22T03:00

2021-09-22T03:00

наука

тюмень

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

технологии

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международного научного коллектива, предложили систему для детальной оценки городского климата и качества воздушной среды. По словам авторов, новая разработка поможет организовать мониторинг качества окружающей среды в небольших городах, где нет крупных метеоцентров, но существует проблема с загрязнением воздуха. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Policy.Критические ситуации с качеством окружающей среды возникают в условиях плохого перемешивания воздуха, то есть когда в атмосфере концентрируются вредные вещества и пыль. Это условия, с которыми классические статистические модели для мониторинга плохо справляются. В таких ситуациях требуется расширенный комплексно-интегрированный подход и модели с деталями до нескольких метров.Специалисты ТюмГУ с коллегами из других стран разработали расширенный подход для более детальной оценки качества окружающей среды в городах. Одна из ключевых особенностей новой системы – возможность работать "по требованию". Если в крупных городах есть средства для организации непрерывного мониторинга и прогноза качества воздуха, то в малых городах, где проблемы также могут быть серьезными, таких возможностей нет.По словам ученых, недостатки привычного подхода также становятся особенно заметными, когда встает задача детального анализа качества окружающей среды в небольших городах. Модели, по которым работает Всемирная метеорологическая организация, в том числе и российский Гидрометцентр, не дают информацию с деталями менее чем несколько десятков километров. Таким образом, информация о качестве воздуха в населенных пунктах может быть неточной или вовсе отсутствовать.Исследователи предложили технологии, которые используют те же принципы, что и модели прогноза погоды, только способны рассчитать движения воздуха с гораздо большими деталями. Авторы провели компьютерный эксперимент в городе Апатиты (Мурманская область): модель с детальным разрешением показала, что шлейф загрязнений накрывает город, в то время как обычная модель показывает, что загрязнения будут сноситься ветром в сторону от города."Участие ТюмГУ в этом направлении исследований открывает возможность изучить социально-экологические проблемы Тюменского севера на новом качественном уровне и апробировать наши разработки. В настоящее время мы анализируем состояние окружающей среды Надыма. Это исследование поможет нам глубже понять ключевые экологические факторы, обеспечивающие качество жизни людей, живущих в суровых природно-климатических условиях северных регионов России. Все это стало возможным в рамках реализации совместного международного гранта "Открытые городские пространства как фактор обеспечения устойчивого развития в Арктике в условиях климатических изменений", поддержанного с российской стороны РФФИ", – рассказал старший научный сотрудник академической кафедры криософии Международного центра криологии и криософии ТюмГУ Роман Федоров.Ученые отметили, что мониторинг качества воздуха входит в программу ООН по устойчивому развитию человечества в условиях ограниченных ресурсов нашей планеты. Для достижения этих целей Всемирная метеорологическая организация активно развивает направление по созданию расширенного комплексно-интегрированного подхода к детальной оценке окружающей среды.В исследовании также принимали участие ученые МГУ им. Ломоносова, Института физики атмосферы РАН, Института криосферы Земли СО РАН, а также специалисты из Норвегии, Финляндии, и Всемирной метеорологической организации.

https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html

https://ria.ru/20210427/sfu-1729949944.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, технологии