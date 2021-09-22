Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси
Выставка открылась 21 сентября на территории Королевского госпиталя в Челси.
Выставка открылась 21 сентября на территории Королевского госпиталя в Челси.
Главное цветочное шоу вернулось к зрителям после вынужденного перерыва.
Танцоры выступают на цветочной выставке в Челси.
Танцоры выступают на цветочной выставке в Челси.
В прошлом году выставку пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
А в этом году впервые за 108-летнюю историю шоу его перенесли с весны на осень.
А в этом году впервые за 108-летнюю историю шоу его перенесли с весны на осень.
Новое время проведения выставки изменило для участников правила игры.
Садоводам и дизайнерам впервые представилась возможность показать не характерные для шоу инсталляции, и многих это воодушевило.
Садоводам и дизайнерам впервые представилась возможность показать не характерные для шоу инсталляции, и многих это воодушевило.
Место первоцветов заняли георгины и астры, появились композиции из овощей и фруктов.
Место первоцветов заняли георгины и астры, появились композиции из овощей и фруктов.
Фуксии на выставке в Челси.
Шоу в Челси — больше, чем выставка цветов. Для посетителей это повод выгулять наряды и аксессуары.
Шоу в Челси — больше, чем выставка цветов. Для посетителей это повод выгулять наряды и аксессуары.
А для участников — возможность удивить зажигательными выступлениями и яркими образами.
А для участников — возможность удивить зажигательными выступлениями и яркими образами.
Мероприятие каждый год посещают более 150 тысяч человек, желающих увидеть, что придумали ландшафтные дизайнеры.
Мероприятие каждый год посещают более 150 тысяч человек, желающих увидеть, что придумали ландшафтные дизайнеры.
Выставка работает до 26 сентября.
Выставка работает до 26 сентября.
Посетители цветочной выставки в Челси.
В следующем году шоу обещают провести в привычное время, в мае.