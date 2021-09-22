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Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси

Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси - РИА Новости, 22.09.2021

Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси

В лондонском Челси проходит самая знаменитая и престижная садоводческая выставка мира. Креативное цветочное шоу — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:11

2021-09-22T16:11

2021-09-22T16:16

фото

цветы

лондон

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В лондонском Челси проходит самая знаменитая и престижная садоводческая выставка мира. Креативное цветочное шоу — в фотоленте Ria.ru.

лондон

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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