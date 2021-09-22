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Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси
Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси - РИА Новости, 22.09.2021
Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси
В лондонском Челси проходит самая знаменитая и престижная садоводческая выставка мира. Креативное цветочное шоу — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2021
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фото
цветы
лондон
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В лондонском Челси проходит самая знаменитая и престижная садоводческая выставка мира. Креативное цветочное шоу — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, цветы, лондон
16:11 22.09.2021 (обновлено: 16:16 22.09.2021)
 

Череп в цветочек, дракон и помидоры: что показали садоводы на шоу в Челси

Читать ria.ru в
В лондонском Челси проходит самая знаменитая и престижная садоводческая выставка мира. Креативное цветочное шоу — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Matt Dunham

Выставка открылась 21 сентября на территории Королевского госпиталя в Челси.

Посетители на цветочной выставке в Челси
1 из 15

Выставка открылась 21 сентября на территории Королевского госпиталя в Челси.

© AP Photo / Matt Dunham
© REUTERS / Toby Melville

Главное цветочное шоу вернулось к зрителям после вынужденного перерыва.

Цветочная выставка в Челси
2 из 15

Главное цветочное шоу вернулось к зрителям после вынужденного перерыва.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Matt Dunham

Танцоры выступают на цветочной выставке в Челси.

Танцоры выступают на цветочной выставке в Челси
3 из 15

Танцоры выступают на цветочной выставке в Челси.

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2021 / Justin Tallis

В прошлом году выставку пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Модель на цветочной выставке в Челси
4 из 15

В прошлом году выставку пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© AFP 2021 / Justin Tallis

А в этом году впервые за 108-летнюю историю шоу его перенесли с весны на осень.

Цветочная выставка в Челси
5 из 15

А в этом году впервые за 108-летнюю историю шоу его перенесли с весны на осень.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© REUTERS / Toby Melville

Новое время проведения выставки изменило для участников правила игры.

Цветочная выставка в Челси
6 из 15

Новое время проведения выставки изменило для участников правила игры.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Matt Dunham

Садоводам и дизайнерам впервые представилась возможность показать не характерные для шоу инсталляции, и многих это воодушевило.

Дизайнер John McPherso на цветочной выставке в Челси
7 из 15

Садоводам и дизайнерам впервые представилась возможность показать не характерные для шоу инсталляции, и многих это воодушевило.

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2021 / Justin Tallis

Место первоцветов заняли георгины и астры, появились композиции из овощей и фруктов.

Женщина на цветочной выставке в Челси
8 из 15

Место первоцветов заняли георгины и астры, появились композиции из овощей и фруктов.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© REUTERS / Toby Melville

Фуксии на выставке в Челси.

Цветок на выставке в Челси
9 из 15

Фуксии на выставке в Челси.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Toby Melville

Шоу в Челси — больше, чем выставка цветов. Для посетителей это повод выгулять наряды и аксессуары.

Посетительница на цветочной выставке в Челси
10 из 15

Шоу в Челси — больше, чем выставка цветов. Для посетителей это повод выгулять наряды и аксессуары.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Matt Dunham

А для участников — возможность удивить зажигательными выступлениями и яркими образами.

Танцовщица на цветочной выставке в Челси
11 из 15

А для участников — возможность удивить зажигательными выступлениями и яркими образами.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Мероприятие каждый год посещают более 150 тысяч человек, желающих увидеть, что придумали ландшафтные дизайнеры.

Посетители на цветочной выставке в Челси
12 из 15

Мероприятие каждый год посещают более 150 тысяч человек, желающих увидеть, что придумали ландшафтные дизайнеры.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Matt Dunham

Выставка работает до 26 сентября.

Дизайнер на цветочной выставке в Челси
13 из 15

Выставка работает до 26 сентября.

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2021 / Justin Tallis

Посетители цветочной выставки в Челси.

Посетители на цветочной выставке в Челси
14 из 15

Посетители цветочной выставки в Челси.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© REUTERS / Toby Melville

В следующем году шоу обещают провести в привычное время, в мае.

Посетительница на цветочной выставке в Челси
15 из 15

В следующем году шоу обещают провести в привычное время, в мае.

© REUTERS / Toby Melville
 
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