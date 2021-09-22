https://ria.ru/20210922/trenirovka-1751348647.html

BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией

BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией - РИА Новости, 22.09.2021

BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией

Воздушные силы Соединенных Штатов тренируют летчиков к посадкам на автодорожные шоссе на случай войны с Россией или Китаем. Об этом написал эксперт Ставрос... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:01

2021-09-22T18:01

2021-09-22T20:10

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Американские летчики готовятся к войне с Россией

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Воздушные силы Соединенных Штатов тренируют летчиков к посадкам на автодорожные шоссе на случай войны с Россией или Китаем. Об этом написал эксперт Ставрос Атламазоглу в Business Insider.В материале отмечается, что при предполагаемом конфликте с противником, равным по силе, американцы могут столкнуться с кошмарным сценарием, при котором один вражеский удар выведет из строя подавляющее большинство солдат или вооружения. Поэтому ВВС США тренируются рассредоточивать свои силы на импровизированных аэродромах.В статье говорится о прошедших в начале августа в штате Мичиган учениях Northern Strike 21, в ходе которых военный самолет сел на шоссе общего пользования. Эксперт назвал целью таких маневров подготовку пилотов и спецназовцев к незапланированным операциям на труднодоступной местности.Отработка этих сценариев повысит живучесть войск перед угрозой предполагаемого противника, поскольку будет сложно предугадать и отследить их перемещение и места для пополнения запасов или дозаправки, добавил Атламазоглу.

https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html

https://ria.ru/20210913/pentagon-1749930884.html

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китай

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в мире, сша, мичиган, китай, ввс сша, россия