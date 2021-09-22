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BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией
BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией - РИА Новости, 22.09.2021
BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией
Воздушные силы Соединенных Штатов тренируют летчиков к посадкам на автодорожные шоссе на случай войны с Россией или Китаем. Об этом написал эксперт Ставрос... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:01
2021-09-22T20:10
в мире
сша
мичиган
китай
ввс сша
россия
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Американские летчики готовятся к войне с Россией
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Воздушные силы Соединенных Штатов тренируют летчиков к посадкам на автодорожные шоссе на случай войны с Россией или Китаем. Об этом написал эксперт Ставрос Атламазоглу в Business Insider.В материале отмечается, что при предполагаемом конфликте с противником, равным по силе, американцы могут столкнуться с кошмарным сценарием, при котором один вражеский удар выведет из строя подавляющее большинство солдат или вооружения. Поэтому ВВС США тренируются рассредоточивать свои силы на импровизированных аэродромах.В статье говорится о прошедших в начале августа в штате Мичиган учениях Northern Strike 21, в ходе которых военный самолет сел на шоссе общего пользования. Эксперт назвал целью таких маневров подготовку пилотов и спецназовцев к незапланированным операциям на труднодоступной местности.Отработка этих сценариев повысит живучесть войск перед угрозой предполагаемого противника, поскольку будет сложно предугадать и отследить их перемещение и места для пополнения запасов или дозаправки, добавил Атламазоглу.
https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html
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в мире, сша, мичиган, китай, ввс сша, россия
18:01 22.09.2021 (обновлено: 20:10 22.09.2021)
 
BI рассказал о маневрах летчиков, готовящихся к войне с Россией

Business Insider: ВВС США отрабатывают посадку на шоссе для подготовки к войне с Россией

© Фото : BoeingМодернизированный истребитель ВВС США F-15EX
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Boeing
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Воздушные силы Соединенных Штатов тренируют летчиков к посадкам на автодорожные шоссе на случай войны с Россией или Китаем. Об этом написал эксперт Ставрос Атламазоглу в Business Insider.
В материале отмечается, что при предполагаемом конфликте с противником, равным по силе, американцы могут столкнуться с кошмарным сценарием, при котором один вражеский удар выведет из строя подавляющее большинство солдат или вооружения. Поэтому ВВС США тренируются рассредоточивать свои силы на импровизированных аэродромах.
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В статье говорится о прошедших в начале августа в штате Мичиган учениях Northern Strike 21, в ходе которых военный самолет сел на шоссе общего пользования. Эксперт назвал целью таких маневров подготовку пилотов и спецназовцев к незапланированным операциям на труднодоступной местности.
Отработка этих сценариев повысит живучесть войск перед угрозой предполагаемого противника, поскольку будет сложно предугадать и отследить их перемещение и места для пополнения запасов или дозаправки, добавил Атламазоглу.
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В миреСШАМичиганКитайВВС СШАРоссия
 
 
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