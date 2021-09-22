https://ria.ru/20210922/teologiya-1751215570.html

Эксперты обсудили студенческие проекты в сфере теологического образования

Эксперты обсудили студенческие проекты в сфере теологического образования - РИА Новости, 22.09.2021

Эксперты обсудили студенческие проекты в сфере теологического образования

Как с помощью цифровых технологий и современных медиа сделать теологическое образование и молодежь ближе друг другу обсудили эксперты в рамках круглого стола... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:00

2021-09-22T09:00

2021-09-22T09:58

религия

общество

белгородский государственный университет

саратовский государственный университет

социальный навигатор

религия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как с помощью цифровых технологий и современных медиа сделать теологическое образование и молодежь ближе друг другу обсудили эксперты в рамках круглого стола "Теология в современных молодежных коммуникациях: практики и инструменты". Видеомост, объединивший ученых и студентов из разных вузов, состоялся на базе Белгородского национального исследовательского государственного университета (НИУ БелГУ).Создание и популяризация цифровых образовательно-просветительских проектов самими студентами и молодыми учеными, по мнению участников дискуссии, – залог успешного развития теологии и как академической дисциплины, и как важнейшего воспитательного инструмента.В рамках круглого стола молодые специалисты-теологи представили свои наработки и обсудили с экспертами перспективные проекты. В ходе дискуссии были рассмотрены методы работы с такими форматами, как обучающие фильмы и ролики, видеокниги, аудиоконспекты, инфографика и другими.Реализация подобных проектов повысит вовлеченность и медиаграмотность студентов, уверены эксперты. Кроме того, такой подход поможет создать новые форматы научного межуниверситетского взаимодействия и откроет новые возможности для совместной работы с конфессиональными организациями."Теологическое образование, литургически и личностно ориентированное, должно быть деятельным в научно-исследовательском и образовательном отношении", – заявил ректор НИУ БелГУ Олег Полухин.Стремительное внедрение цифровых технологий в образовании не должно обойти стороной и теологию, считают участники круглого стола. Усовершенствование методик и разработка современного образовательного контента поможет адаптировать для молодежной аудитории даже непростые темы, а использование новых технических возможностей сделает обучение более интересным и интерактивным.Как отметили участники круглого стола, социальные сети и другие современные медиа обладают собственной спецификой, игнорировать которую при работе с ними нельзя. Поэтому создание и распространение теологического контента можно рассматривать как важный самостоятельный вид общественного и религиозного служения."Каждому вузу сейчас очень важно иметь в своих рядах структуру, которая может эффективно работать в информационном пространстве, которая, самое важное, сможет работать с молодежью", – отметил ректор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.Знакомство студентов-теологов уже на ранних курсах с просветительской ролью, в рамках которой они должны выстроить ответственную коммуникацию со сверстниками и всем обществом, положительно скажется как на уровне их подготовки, так и на качестве цифрового теологического контента, считают эксперты."В обществе и культуре должны оставаться те образцы, которые являются основанием и вершиной российской цивилизации, объединившей многонациональный мир. В том, что касается межрелигиозных отношений, у нас образцовое государство – и здесь есть, чему поучиться многим странам", – заявил декан Философского факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Олег Орлов.При разработке образовательных цифровых проектов в сфере теологии, как отметили участники круглого стола, необходимо стремиться к созданию комплексных системных продуктов, учитывающих информационную стратегию конкретного вуза, нужды соответствующих религиозных сообществ и региона в целом.Событие приурочено к двадцатилетию создания Социально-теологического факультета НИУ БелГУ. Встреча стала шестым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородский государственный университет, саратовский государственный университет, социальный навигатор, религия