Эксперты обсудили студенческие проекты в сфере теологического образования

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как с помощью цифровых технологий и современных медиа сделать теологическое образование и молодежь ближе друг другу обсудили эксперты в рамках круглого стола "Теология в современных молодежных коммуникациях: практики и инструменты". Видеомост, объединивший ученых и студентов из разных вузов, состоялся на базе Белгородского национального исследовательского государственного университета (НИУ БелГУ).Создание и популяризация цифровых образовательно-просветительских проектов самими студентами и молодыми учеными, по мнению участников дискуссии, – залог успешного развития теологии и как академической дисциплины, и как важнейшего воспитательного инструмента.В рамках круглого стола молодые специалисты-теологи представили свои наработки и обсудили с экспертами перспективные проекты. В ходе дискуссии были рассмотрены методы работы с такими форматами, как обучающие фильмы и ролики, видеокниги, аудиоконспекты, инфографика и другими.Реализация подобных проектов повысит вовлеченность и медиаграмотность студентов, уверены эксперты. Кроме того, такой подход поможет создать новые форматы научного межуниверситетского взаимодействия и откроет новые возможности для совместной работы с конфессиональными организациями."Теологическое образование, литургически и личностно ориентированное, должно быть деятельным в научно-исследовательском и образовательном отношении", – заявил ректор НИУ БелГУ Олег Полухин.Стремительное внедрение цифровых технологий в образовании не должно обойти стороной и теологию, считают участники круглого стола. Усовершенствование методик и разработка современного образовательного контента поможет адаптировать для молодежной аудитории даже непростые темы, а использование новых технических возможностей сделает обучение более интересным и интерактивным.Как отметили участники круглого стола, социальные сети и другие современные медиа обладают собственной спецификой, игнорировать которую при работе с ними нельзя. Поэтому создание и распространение теологического контента можно рассматривать как важный самостоятельный вид общественного и религиозного служения."Каждому вузу сейчас очень важно иметь в своих рядах структуру, которая может эффективно работать в информационном пространстве, которая, самое важное, сможет работать с молодежью", – отметил ректор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.Знакомство студентов-теологов уже на ранних курсах с просветительской ролью, в рамках которой они должны выстроить ответственную коммуникацию со сверстниками и всем обществом, положительно скажется как на уровне их подготовки, так и на качестве цифрового теологического контента, считают эксперты."В обществе и культуре должны оставаться те образцы, которые являются основанием и вершиной российской цивилизации, объединившей многонациональный мир. В том, что касается межрелигиозных отношений, у нас образцовое государство – и здесь есть, чему поучиться многим странам", – заявил декан Философского факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Олег Орлов.При разработке образовательных цифровых проектов в сфере теологии, как отметили участники круглого стола, необходимо стремиться к созданию комплексных системных продуктов, учитывающих информационную стратегию конкретного вуза, нужды соответствующих религиозных сообществ и региона в целом.Событие приурочено к двадцатилетию создания Социально-теологического факультета НИУ БелГУ. Встреча стала шестым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать
Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как с помощью цифровых технологий и современных медиа сделать теологическое образование и молодежь ближе друг другу обсудили эксперты в рамках круглого стола "Теология в современных молодежных коммуникациях: практики и инструменты". Видеомост, объединивший ученых и студентов из разных вузов, состоялся на базе Белгородского национального исследовательского государственного университета (НИУ БелГУ).
Создание и популяризация цифровых образовательно-просветительских проектов самими студентами и молодыми учеными, по мнению участников дискуссии, – залог успешного развития теологии и как академической дисциплины, и как важнейшего воспитательного инструмента.
"Мы ставим задачу не только передать молодому поколению глубокие научные знания, но и заложить принципы правильного вероубеждения и нравственного воспитания в духе любви к большой и малой Родине. Если мы будем работать, каждый на своей площадке, я уверен, мы сможем свести на нет опасные проявления невежества, которые, к сожалению, можно часто наблюдать", – подчеркнул ректор Дагестанского гуманитарного института Магомед Гаджидадаев.
В рамках круглого стола молодые специалисты-теологи представили свои наработки и обсудили с экспертами перспективные проекты. В ходе дискуссии были рассмотрены методы работы с такими форматами, как обучающие фильмы и ролики, видеокниги, аудиоконспекты, инфографика и другими.
Реализация подобных проектов повысит вовлеченность и медиаграмотность студентов, уверены эксперты. Кроме того, такой подход поможет создать новые форматы научного межуниверситетского взаимодействия и откроет новые возможности для совместной работы с конфессиональными организациями.
"Теологическое образование, литургически и личностно ориентированное, должно быть деятельным в научно-исследовательском и образовательном отношении", – заявил ректор НИУ БелГУ Олег Полухин.
Стремительное внедрение цифровых технологий в образовании не должно обойти стороной и теологию, считают участники круглого стола. Усовершенствование методик и разработка современного образовательного контента поможет адаптировать для молодежной аудитории даже непростые темы, а использование новых технических возможностей сделает обучение более интересным и интерактивным.
Как отметили участники круглого стола, социальные сети и другие современные медиа обладают собственной спецификой, игнорировать которую при работе с ними нельзя. Поэтому создание и распространение теологического контента можно рассматривать как важный самостоятельный вид общественного и религиозного служения.
"Каждому вузу сейчас очень важно иметь в своих рядах структуру, которая может эффективно работать в информационном пространстве, которая, самое важное, сможет работать с молодежью", – отметил ректор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.
Знакомство студентов-теологов уже на ранних курсах с просветительской ролью, в рамках которой они должны выстроить ответственную коммуникацию со сверстниками и всем обществом, положительно скажется как на уровне их подготовки, так и на качестве цифрового теологического контента, считают эксперты.
"В обществе и культуре должны оставаться те образцы, которые являются основанием и вершиной российской цивилизации, объединившей многонациональный мир. В том, что касается межрелигиозных отношений, у нас образцовое государство – и здесь есть, чему поучиться многим странам", – заявил декан Философского факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Олег Орлов.
При разработке образовательных цифровых проектов в сфере теологии, как отметили участники круглого стола, необходимо стремиться к созданию комплексных системных продуктов, учитывающих информационную стратегию конкретного вуза, нужды соответствующих религиозных сообществ и региона в целом.
Событие приурочено к двадцатилетию создания Социально-теологического факультета НИУ БелГУ. Встреча стала шестым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
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