https://ria.ru/20210922/tekhosmotr-1751266647.html

В России предложили еще больше упростить прохождение техосмотра

В России предложили еще больше упростить прохождение техосмотра - РИА Новости, 22.09.2021

В России предложили еще больше упростить прохождение техосмотра

В МВД предложили отказаться от некоторых проверок при прохождении технического осмотра (ТО) транспортными средствами, для которых диагностика останется... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:57

2021-09-22T11:57

2021-09-22T11:57

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В МВД предложили отказаться от некоторых проверок при прохождении технического осмотра (ТО) транспортными средствами, для которых диагностика останется обязательно. Об этом сообщает "Коммерсант".В частности, речь идет об отказе от проверки на наличие трещин в лобовом, проверки замков дверей, механизмов регулирования сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.Кроме того, отмечается, что транспортные средства любого типа хотят освободить от контроля уровня загрязняющих веществ в выхлопе в ходе ТО.МВД направило соответствующий запрос в Минтранс, пишет издание.Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.

https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), михаил мишустин