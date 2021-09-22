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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/teatrokratiya-1751260460.html
В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера" - РИА Новости, 22.09.2021
В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:45
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культура
москва
ингеборга дапкунайте
екатерина ii
большой театр
выставки
департамент культуры
новости культуры
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а также о влиянии императрицы на этот вид искусства, сообщили организаторы. В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся в таком объеме вещи, которые предоставили 27 российских музеев. Среди экспонатов времен екатерининской эпохи: работы придворных сценографов, оригинальные макеты, либретто опер, написанных рукой императрицы, исторические и восстановленные театральные машины из коллекции пианиста Петра Айду, а также костюмы и реквизит XVIII века. Специально для выставки подготовили две театральные премьеры, обе после завершения "Театрократия. Екатерина II и опера" войдут в собрание музея. Так, центральным экспонатом станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, основанный на исторических документах, дневниках и письмах современников императрицы. "Оперный VR-спектакль, созданный Музеем-заповедником "Царицыно", – редкая возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные по подлинным партитурам в аутентичной манере", — говорится в сообщении.Главную роль в постановке играет Ингеборга Дапкунайте. Музыкальное сопровождение создали ансамбль Questa Musica вместе с солистами Большого театра, под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вторая премьера на выставке-фестивале — камерная кукольная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки". Над этой постановкой Музей-заповедник "Царицыно" работал совместно с независимым театром "Трикстер", а также с Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA.Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года. За эти месяцы помимо знакомства с основной программой, гости смогут поучаствовать в более чем сорока образовательных мероприятиях, которые будут интересны как взрослой, так и детско-юношеской аудитории.В том числе в "Царицыно" будет проходить курс "Театр и музей. Социальная миссия". На нем своим опытом продюсирования поделятся специалисты из Берлинского Филармонического оркестра, научно-технологического центра The TechInteractive в Калифорнии, оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе и другие.
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москва, ингеборга дапкунайте, екатерина ii, большой театр, выставки, департамент культуры, новости культуры, россия, владимир потанин
16:45 22.09.2021
 
В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"

В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"

© Фото предоставлено организаторамиВыставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
Выставка Театрократия. Екатерина II и опера
© Фото предоставлено организаторами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а также о влиянии императрицы на этот вид искусства, сообщили организаторы.
В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся в таком объеме вещи, которые предоставили 27 российских музеев. Среди экспонатов времен екатерининской эпохи: работы придворных сценографов, оригинальные макеты, либретто опер, написанных рукой императрицы, исторические и восстановленные театральные машины из коллекции пианиста Петра Айду, а также костюмы и реквизит XVIII века.
© Фото предоставлено организаторами

Портрет Екатерины II в русском костюме. Россия, последняя четверть XVIII века.

Портрет Екатерины II в русском костюме. Россия, последняя четверть XVIII в.
1 из 10

Портрет Екатерины II в русском костюме. Россия, последняя четверть XVIII века.

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Виола да гамба. Мастер Томаш Эдлингер (?). Германия, Аугсбург (?), 2-я половина XVII века.

Виола да гамба. Мастер Томаш Эдлингер (?). Германия, Аугсбург (?), 2-я пол. XVII века
2 из 10

Виола да гамба. Мастер Томаш Эдлингер (?). Германия, Аугсбург (?), 2-я половина XVII века.

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Ручной экран "Севильский цирюльник".

Ручной экран Севильский цирюльник
3 из 10

Ручной экран "Севильский цирюльник".

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Иллюстрации из либретто оперы “Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без сохранения театральных обыкновенных правил”, 1791 год.

“Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без сохранения театральных обыкновенных правил”, 1791 г.
4 из 10

Иллюстрации из либретто оперы “Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без сохранения театральных обыкновенных правил”, 1791 год.

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Зрительный зал театра. Иллюстрация в Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел.

Театр. Зрительный зал. Иллюстрация в Энциклопедии, или Толковом словарье наук, искусств и ремёсел
5 из 10

Зрительный зал театра. Иллюстрация в Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел.

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Поперечный разрез театра с видом на зрительный зал. Копия с чертежа 1780-х годов.
Поперечный разрез театра с видом на зрительный зал. Копия с чертежа 1780-х годов
6 из 10
Поперечный разрез театра с видом на зрительный зал. Копия с чертежа 1780-х годов.
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Екатерина слушает оперу в Эрмитажном театре. Гравюра из журнала "Нива". 1798 год

Екатерина слушает оперу в Эрмитажном театре. Гравюра из журнала Нива. 1798 год
7 из 10

Екатерина слушает оперу в Эрмитажном театре. Гравюра из журнала "Нива". 1798 год

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Гравюра
Гравюра
8 из 10
Гравюра
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами

Эскиз театральной декорации Джованни Галли-Бибиена и Амброджио Орио, изображающий королевскую галерею. XVIII век

Проект театральной декорации, изображающий королевскую галерею. Галли-Бибиена Д., Амброджио Орио. XVIII век
9 из 10

Эскиз театральной декорации Джованни Галли-Бибиена и Амброджио Орио, изображающий королевскую галерею. XVIII век

© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Князь Николай Борисович Юсупов
Князь Николай Борисович Юсупов
10 из 10
Князь Николай Борисович Юсупов
© Фото предоставлено организаторами
1 из 10

Портрет Екатерины II в русском костюме. Россия, последняя четверть XVIII века.

© Фото предоставлено организаторами
2 из 10

Виола да гамба. Мастер Томаш Эдлингер (?). Германия, Аугсбург (?), 2-я половина XVII века.

© Фото предоставлено организаторами
3 из 10

Ручной экран "Севильский цирюльник".

© Фото предоставлено организаторами
4 из 10

Иллюстрации из либретто оперы “Начальное управление Олега, подражание Шакеспиру без сохранения театральных обыкновенных правил”, 1791 год.

© Фото предоставлено организаторами
5 из 10

Зрительный зал театра. Иллюстрация в Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел.

© Фото предоставлено организаторами
6 из 10
Поперечный разрез театра с видом на зрительный зал. Копия с чертежа 1780-х годов.
© Фото предоставлено организаторами
7 из 10

Екатерина слушает оперу в Эрмитажном театре. Гравюра из журнала "Нива". 1798 год

© Фото предоставлено организаторами
8 из 10
Гравюра
© Фото предоставлено организаторами
9 из 10

Эскиз театральной декорации Джованни Галли-Бибиена и Амброджио Орио, изображающий королевскую галерею. XVIII век

© Фото предоставлено организаторами
10 из 10
Князь Николай Борисович Юсупов
© Фото предоставлено организаторами
"Сюжет экспозиции, созданной художником Алексеем Трегубовым, проведет посетителей "за кулисы" театрального визионерства Екатерины II и расскажет о талантах императрицы как автора, цензора, критика, зрителя и режиссера", — отмечают организаторы.
Специально для выставки подготовили две театральные премьеры, обе после завершения "Театрократия. Екатерина II и опера" войдут в собрание музея. Так, центральным экспонатом станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, основанный на исторических документах, дневниках и письмах современников императрицы.
© Фото предоставлено организаторамиВыставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
Выставка Театрократия. Екатерина II и опера
1 из 2
Выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторамиВыставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
Выставка Театрократия. Екатерина II и опера
2 из 2
Выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
© Фото предоставлено организаторами
1 из 2
Выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
© Фото предоставлено организаторами
2 из 2
Выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
© Фото предоставлено организаторами
"Оперный VR-спектакль, созданный Музеем-заповедником "Царицыно", – редкая возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные по подлинным партитурам в аутентичной манере", — говорится в сообщении.
© Фото предоставлено организаторами Ингеборга Дапкунайте на съемках для VR-спектакля в Царицыно.
Ингеборга Дапкунайте на съемках для VR-спектакля в Царицыно
1 из 4
Ингеборга Дапкунайте на съемках для VR-спектакля в Царицыно.
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Ингеборга Дапкунайте и Михаил Патласов в Царицыно
Ингеборга Дапкунайте и Михаил Патласов в Царицыно
2 из 4
Ингеборга Дапкунайте и Михаил Патласов в Царицыно
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Ингеборга Дапкунайте на съемках VR-спектакля в Царицыно.
Ингеборга Дапкунайте на съемках VR-спектакля в Царицыно
3 из 4
Ингеборга Дапкунайте на съемках VR-спектакля в Царицыно.
© Фото предоставлено организаторами
© Фото предоставлено организаторами Режиссер VR-спектакля Михаил Патласов
Режиссер VR-спектакля Михаил Патласов
4 из 4
Режиссер VR-спектакля Михаил Патласов
© Фото предоставлено организаторами
1 из 4
Ингеборга Дапкунайте на съемках для VR-спектакля в Царицыно.
© Фото предоставлено организаторами
2 из 4
Ингеборга Дапкунайте и Михаил Патласов в Царицыно
© Фото предоставлено организаторами
3 из 4
Ингеборга Дапкунайте на съемках VR-спектакля в Царицыно.
© Фото предоставлено организаторами
4 из 4
Режиссер VR-спектакля Михаил Патласов
© Фото предоставлено организаторами
Главную роль в постановке играет Ингеборга Дапкунайте. Музыкальное сопровождение создали ансамбль Questa Musica вместе с солистами Большого театра, под управлением дирижера Филиппа Чижевского.
Вторая премьера на выставке-фестивале — камерная кукольная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки". Над этой постановкой Музей-заповедник "Царицыно" работал совместно с независимым театром "Трикстер", а также с Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA.
"Жанр кукольной оперы в сочетании с редко исполняемым сегодня произведением Глюка делает "Китаянок" интересными не только для знатоков, но и для широкой семейной аудитории", — уверены организаторы.
Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года.
За эти месяцы помимо знакомства с основной программой, гости смогут поучаствовать в более чем сорока образовательных мероприятиях, которые будут интересны как взрослой, так и детско-юношеской аудитории.
© Фото предоставлено организаторамиВыставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
Выставка Театрократия. Екатерина II и опера
© Фото предоставлено организаторами
Выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"
В том числе в "Царицыно" будет проходить курс "Театр и музей. Социальная миссия". На нем своим опытом продюсирования поделятся специалисты из Берлинского Филармонического оркестра, научно-технологического центра The TechInteractive в Калифорнии, оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе и другие.
Пьер Огюст Ренуар Почта
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КультураМоскваИнгеборга ДапкунайтеЕкатерина IIБольшой театрВыставкиДепартамент культурыНовости культурыРоссияВладимир Потанин
 
 
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