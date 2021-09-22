https://ria.ru/20210922/teatrokratiya-1751260460.html

В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"

В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера" - РИА Новости, 22.09.2021

В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"

В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:45

2021-09-22T16:45

2021-09-22T16:45

культура

москва

ингеборга дапкунайте

екатерина ii

большой театр

выставки

департамент культуры

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751285464_0:26:3069:1752_1920x0_80_0_0_acdc312ff472e0ad172a04b97c676759.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а также о влиянии императрицы на этот вид искусства, сообщили организаторы. В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся в таком объеме вещи, которые предоставили 27 российских музеев. Среди экспонатов времен екатерининской эпохи: работы придворных сценографов, оригинальные макеты, либретто опер, написанных рукой императрицы, исторические и восстановленные театральные машины из коллекции пианиста Петра Айду, а также костюмы и реквизит XVIII века. Специально для выставки подготовили две театральные премьеры, обе после завершения "Театрократия. Екатерина II и опера" войдут в собрание музея. Так, центральным экспонатом станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, основанный на исторических документах, дневниках и письмах современников императрицы. "Оперный VR-спектакль, созданный Музеем-заповедником "Царицыно", – редкая возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные по подлинным партитурам в аутентичной манере", — говорится в сообщении.Главную роль в постановке играет Ингеборга Дапкунайте. Музыкальное сопровождение создали ансамбль Questa Musica вместе с солистами Большого театра, под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вторая премьера на выставке-фестивале — камерная кукольная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки". Над этой постановкой Музей-заповедник "Царицыно" работал совместно с независимым театром "Трикстер", а также с Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA.Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года. За эти месяцы помимо знакомства с основной программой, гости смогут поучаствовать в более чем сорока образовательных мероприятиях, которые будут интересны как взрослой, так и детско-юношеской аудитории.В том числе в "Царицыно" будет проходить курс "Театр и музей. Социальная миссия". На нем своим опытом продюсирования поделятся специалисты из Берлинского Филармонического оркестра, научно-технологического центра The TechInteractive в Калифорнии, оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе и другие.

https://ria.ru/20210922/sothebys-1751148582.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ингеборга дапкунайте, екатерина ii, большой театр, выставки, департамент культуры, новости культуры, россия, владимир потанин