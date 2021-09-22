В "Царицыно" открылась выставка "Театрократия. Екатерина II и опера"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а также о влиянии императрицы на этот вид искусства, сообщили организаторы. В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся в таком объеме вещи, которые предоставили 27 российских музеев. Среди экспонатов времен екатерининской эпохи: работы придворных сценографов, оригинальные макеты, либретто опер, написанных рукой императрицы, исторические и восстановленные театральные машины из коллекции пианиста Петра Айду, а также костюмы и реквизит XVIII века. Специально для выставки подготовили две театральные премьеры, обе после завершения "Театрократия. Екатерина II и опера" войдут в собрание музея. Так, центральным экспонатом станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, основанный на исторических документах, дневниках и письмах современников императрицы. "Оперный VR-спектакль, созданный Музеем-заповедником "Царицыно", – редкая возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные по подлинным партитурам в аутентичной манере", — говорится в сообщении.Главную роль в постановке играет Ингеборга Дапкунайте. Музыкальное сопровождение создали ансамбль Questa Musica вместе с солистами Большого театра, под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вторая премьера на выставке-фестивале — камерная кукольная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки". Над этой постановкой Музей-заповедник "Царицыно" работал совместно с независимым театром "Трикстер", а также с Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA.Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года. За эти месяцы помимо знакомства с основной программой, гости смогут поучаствовать в более чем сорока образовательных мероприятиях, которые будут интересны как взрослой, так и детско-юношеской аудитории.В том числе в "Царицыно" будет проходить курс "Театр и музей. Социальная миссия". На нем своим опытом продюсирования поделятся специалисты из Берлинского Филармонического оркестра, научно-технологического центра The TechInteractive в Калифорнии, оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе и другие.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, а также о влиянии императрицы на этот вид искусства, сообщили организаторы.
В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся в таком объеме вещи, которые предоставили 27 российских музеев. Среди экспонатов времен екатерининской эпохи: работы придворных сценографов, оригинальные макеты, либретто опер, написанных рукой императрицы, исторические и восстановленные театральные машины из коллекции пианиста Петра Айду, а также костюмы и реквизит XVIII века.
"Сюжет экспозиции, созданной художником Алексеем Трегубовым, проведет посетителей "за кулисы" театрального визионерства Екатерины II и расскажет о талантах императрицы как автора, цензора, критика, зрителя и режиссера", — отмечают организаторы.
Специально для выставки подготовили две театральные премьеры, обе после завершения "Театрократия. Екатерина II и опера" войдут в собрание музея. Так, центральным экспонатом станет VR-спектакль режиссера Михаила Патласова и драматурга Ильи Кухаренко, основанный на исторических документах, дневниках и письмах современников императрицы.
"Оперный VR-спектакль, созданный Музеем-заповедником "Царицыно", – редкая возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные по подлинным партитурам в аутентичной манере", — говорится в сообщении.
Главную роль в постановке играет Ингеборга Дапкунайте. Музыкальное сопровождение создали ансамбль Questa Musica вместе с солистами Большого театра, под управлением дирижера Филиппа Чижевского.
Вторая премьера на выставке-фестивале — камерная кукольная опера Кристофа Виллибальда Глюка "Китаянки". Над этой постановкой Музей-заповедник "Царицыно" работал совместно с независимым театром "Трикстер", а также с Петром Айду, музыкантами "Персимфанса" и солистами вокального ансамбля INTRADA.
"Жанр кукольной оперы в сочетании с редко исполняемым сегодня произведением Глюка делает "Китаянок" интересными не только для знатоков, но и для широкой семейной аудитории", — уверены организаторы.
Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года.
За эти месяцы помимо знакомства с основной программой, гости смогут поучаствовать в более чем сорока образовательных мероприятиях, которые будут интересны как взрослой, так и детско-юношеской аудитории.
В том числе в "Царицыно" будет проходить курс "Театр и музей. Социальная миссия". На нем своим опытом продюсирования поделятся специалисты из Берлинского Филармонического оркестра, научно-технологического центра The TechInteractive в Калифорнии, оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе и другие.
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