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Семья Стерджес попросила публично расследовать обстоятельства ее смерти
Семья Стерджес попросила публично расследовать обстоятельства ее смерти - РИА Новости, 22.09.2021
Семья Стерджес попросила публично расследовать обстоятельства ее смерти
Семья британки Дон Стерджес, смерть которой в городе Эймсбери связывают с делом Скрипалей, просит главу МВД Британии Прити Пател провести публичное... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:03
2021-09-22T20:05
в мире
великобритания
форин-офис
скотленд-ярд
дело об отравлении скрипалей
сергей скрипаль
солсбери
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ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Семья британки Дон Стерджес, смерть которой в городе Эймсбери связывают с делом Скрипалей, просит главу МВД Британии Прити Пател провести публичное расследование обстоятельств ее смерти, пишет газета The Guardian.В среду коронер Хизер Халлетт во время предварительного слушания на заседании суда в Лондоне заявила, что запросит у главы британского МВД публичного расследования обстоятельств смерти Стерджес. По ее словам, она не может провести полное, справедливое и эффективное расследование, если это разбирательство продолжится в формате дознания."Родственники и бывший гражданский муж Дон Стерджес настаивают на проведении публичного расследования обстоятельств ее смерти, однако все больше обеспокоены тем, что полное слушание может начаться не раньше 2023 года", – отмечает издание. Они просят Пател ускорить процесс.По данным издания, во время предварительного слушания семья и адвокат Адам Строу заявили, что их первостепенная задача - узнать правду, отметив, "что ни одна семья не должна ждать пять лет, чтобы узнать об обстоятельствах смерти своих близких".В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о совместном расследовании.
https://ria.ru/20210921/britaniya-1751163590.html
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
великобритания
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в мире, великобритания, форин-офис, скотленд-ярд, дело об отравлении скрипалей, сергей скрипаль, солсбери
20:03 22.09.2021 (обновлено: 20:05 22.09.2021)
 
Семья Стерджес попросила публично расследовать обстоятельства ее смерти

Семья Стерджес попросила публично расследовать обстоятельства ее смерти в Эймсбери

© AP Photo / Matt DunhamПолицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Семья британки Дон Стерджес, смерть которой в городе Эймсбери связывают с делом Скрипалей, просит главу МВД Британии Прити Пател провести публичное расследование обстоятельств ее смерти, пишет газета The Guardian.
В среду коронер Хизер Халлетт во время предварительного слушания на заседании суда в Лондоне заявила, что запросит у главы британского МВД публичного расследования обстоятельств смерти Стерджес. По ее словам, она не может провести полное, справедливое и эффективное расследование, если это разбирательство продолжится в формате дознания.
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"Родственники и бывший гражданский муж Дон Стерджес настаивают на проведении публичного расследования обстоятельств ее смерти, однако все больше обеспокоены тем, что полное слушание может начаться не раньше 2023 года", – отмечает издание. Они просят Пател ускорить процесс.
По данным издания, во время предварительного слушания семья и адвокат Адам Строу заявили, что их первостепенная задача - узнать правду, отметив, "что ни одна семья не должна ждать пять лет, чтобы узнать об обстоятельствах смерти своих близких".
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Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о совместном расследовании.
 
В миреВеликобританияФорин-офисСкотленд-ЯрдДело об отравлении СкрипалейСергей СкрипальСолсбери
 
 
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