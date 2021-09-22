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Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 22.09.2021
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"
Университет австрийского города Грац в среду заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:35
2021-09-22T11:35
2021-09-22T11:35
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ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Университет австрийского города Грац в среду заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V".Сертификат о вакцинации "Спутником V" по-прежнему не принимается при въезде в Австрию, "пропуском" служат лишь одобренные в ЕС препараты. Таким образом, университет Граца создал прецедент – до него никто, как минимум публично, не заявлял в Австрии, что будет принимать российскую вакцину.Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2."Студенты, привитые одной из не признанных Европейским Союзом вакцин (например, Sputnik, Sinopharm, Sinovac), также имеют право посещать занятия в университете Граца в течение всего семестра. Необходимо предоставить соответствующее доказательство вакцинации", - сообщается на сайте университета.
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в мире, австрия, грац, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых российской вакциной "Спутник V"