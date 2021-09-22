Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/sputnik-1751262529.html
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 22.09.2021
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"
Университет австрийского города Грац в среду заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:35
2021-09-22T11:35
распространение коронавируса
в мире
австрия
грац
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Университет австрийского города Грац в среду заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V".Сертификат о вакцинации "Спутником V" по-прежнему не принимается при въезде в Австрию, "пропуском" служат лишь одобренные в ЕС препараты. Таким образом, университет Граца создал прецедент – до него никто, как минимум публично, не заявлял в Австрии, что будет принимать российскую вакцину.Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2."Студенты, привитые одной из не признанных Европейским Союзом вакцин (например, Sputnik, Sinopharm, Sinovac), также имеют право посещать занятия в университете Граца в течение всего семестра. Необходимо предоставить соответствующее доказательство вакцинации", - сообщается на сайте университета.
австрия
грац
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, австрия, грац, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 22.09.2021
 
Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых "Спутником V"

Университет Граца допустит к занятиям студентов, привитых российской вакциной "Спутник V"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Университет австрийского города Грац в среду заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Сертификат о вакцинации "Спутником V" по-прежнему не принимается при въезде в Австрию, "пропуском" служат лишь одобренные в ЕС препараты. Таким образом, университет Граца создал прецедент – до него никто, как минимум публично, не заявлял в Австрии, что будет принимать российскую вакцину.
Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2.
"Студенты, привитые одной из не признанных Европейским Союзом вакцин (например, Sputnik, Sinopharm, Sinovac), также имеют право посещать занятия в университете Граца в течение всего семестра. Необходимо предоставить соответствующее доказательство вакцинации", - сообщается на сайте университета.
 
Распространение коронавирусаВ миреАвстрияГрацКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния