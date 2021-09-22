Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/spears-1751248643.html
Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс
Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс - РИА Новости, 22.09.2021
Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс
Стриминговый сервис Netflix представил в Сети тизер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием "Britney vs Spears". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:23
2021-09-22T11:23
культура
бритни спирс
netflix
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845868_0:0:2896:1628_1920x0_80_0_0_69a4ba00f1b4ff64b526a4bd085aa3f3.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил в Сети тизер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием "Britney vs Spears".В коротком ролике содержится сообщение артистки адвокату по поводу опекунства над ней ее отца.По информации Variety, трейлер "Britney vs Spears" выйдет 22 сентября, а лента — 28-го, в преддверии следующего судебного заседания Бритни Спирс. Это не первый документальный проект о жизни знаменитой исполнительницы. В феврале этого года состоялся релиз фильма о Бритни Спирс, созданный совместно газетой New York Times и телеканалом FX. В нем рассказывалось о пике славы певицы, проблемах с психическим здоровьем и создании движения #FreeBritney фанатами, которые призывают к прекращению контроля над Спирс со стороны ее отца.В последнее время певица пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В начале сентября отец певицы Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки.
https://ria.ru/20210722/spears-1742410332.html
https://ria.ru/20210921/spirs-1751179384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845868_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_540b68559b73ac00f60e81b71319a180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бритни спирс, netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
11:23 22.09.2021
 

Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс

© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил в Сети тизер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием "Britney vs Spears".
В коротком ролике содержится сообщение артистки адвокату по поводу опекунства над ней ее отца.
"Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я раньше вам звонила. Звоню снова, так как я просто хотела убедиться, что во время процесса освобождения от опекунства…", — звучит в тизере аудиосообщение, оставленное поп-звездой адвокату в январе 2009 года.
По информации Variety, трейлер "Britney vs Spears" выйдет 22 сентября, а лента — 28-го, в преддверии следующего судебного заседания Бритни Спирс.
Это не первый документальный проект о жизни знаменитой исполнительницы. В феврале этого года состоялся релиз фильма о Бритни Спирс, созданный совместно газетой New York Times и телеканалом FX. В нем рассказывалось о пике славы певицы, проблемах с психическим здоровьем и создании движения #FreeBritney фанатами, которые призывают к прекращению контроля над Спирс со стороны ее отца.
Кадр из документального фильма Бритни Спирс под прицелом
22 июля, 17:32Шоубиз
В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс
В последнее время певица пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.
Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В начале сентября отец певицы Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:26Шоубиз
Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников
 
КультураБритни СпирсNetflixНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния