Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс

Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс

Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс

Стриминговый сервис Netflix представил в Сети тизер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием "Britney vs Spears".

2021-09-22

2021-09-22T11:23

2021-09-22T11:23

культура

бритни спирс

netflix

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил в Сети тизер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни певицы Бритни Спирс под названием "Britney vs Spears".В коротком ролике содержится сообщение артистки адвокату по поводу опекунства над ней ее отца.По информации Variety, трейлер "Britney vs Spears" выйдет 22 сентября, а лента — 28-го, в преддверии следующего судебного заседания Бритни Спирс. Это не первый документальный проект о жизни знаменитой исполнительницы. В феврале этого года состоялся релиз фильма о Бритни Спирс, созданный совместно газетой New York Times и телеканалом FX. В нем рассказывалось о пике славы певицы, проблемах с психическим здоровьем и создании движения #FreeBritney фанатами, которые призывают к прекращению контроля над Спирс со стороны ее отца.В последнее время певица пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В начале сентября отец певицы Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки.

2021

