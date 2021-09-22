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В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США
В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США - РИА Новости, 23.09.2021
В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США
Россия ответит на новые санкции США против чиновников и общественных деятелей РФ, он будет чувствительным, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T23:50
2021-09-23T00:21
в мире
сша
россия
вашингтон (город)
александр бастрыкин
маргарита симоньян
константин эрнст
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции США против чиновников и общественных деятелей РФ, он будет чувствительным, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Комментируя предложение конгрессменов ввести санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Джабаров подчеркнул, что "американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ".Джабаров указал, что предложение о санкциях было озвучено после заявления Байдена на ГА ООН о необходимости сообща бороться с угрозами."Они (конгрессмены) собрали все в одну кучу - и политиков, и экономистов, и общественных деятелей", - сказал парламентарий.По его словам, если с силовыми ведомствами возможные санкции это, к сожалению, существующая практика, то ограничения против главы Минздрава Михаила Мурашко вызывают недоумение. "За что вводить санкции? За то, что он боролся с панднемией?" - отметил Джабаров.Политик также считает недопустимым "вводить санкции против первых лиц государства", упомянув предложенные ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США ранее одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди ключевых фигурантов списка - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, под новые санкции США могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ряд других лиц.Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского". Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
https://ria.ru/20210903/sanktsii-1748562761.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), александр бастрыкин, маргарита симоньян, константин эрнст, следственный комитет россии (ск рф), владимир джабаров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
23:50 22.09.2021 (обновлено: 00:21 23.09.2021)
 
В Совфеде пообещали чувствительный ответ на новые санкции США

Сенатор Джабаров: Россия ответит на новые санкции США против чиновников и общественных деятелей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции США против чиновников и общественных деятелей РФ, он будет чувствительным, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона", - сказал политик.
Комментируя предложение конгрессменов ввести санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Джабаров подчеркнул, что "американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ".
"Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами", - отметил сенатор.
Джабаров указал, что предложение о санкциях было озвучено после заявления Байдена на ГА ООН о необходимости сообща бороться с угрозами.
"Они (конгрессмены) собрали все в одну кучу - и политиков, и экономистов, и общественных деятелей", - сказал парламентарий.
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По его словам, если с силовыми ведомствами возможные санкции это, к сожалению, существующая практика, то ограничения против главы Минздрава Михаила Мурашко вызывают недоумение. "За что вводить санкции? За то, что он боролся с панднемией?" - отметил Джабаров.
Политик также считает недопустимым "вводить санкции против первых лиц государства", упомянув предложенные ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США ранее одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди ключевых фигурантов списка - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, под новые санкции США могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ряд других лиц.
Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского". Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
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В миреСШАРоссияВашингтон (город)Александр БастрыкинМаргарита СимоньянКонстантин ЭрнстСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ДжабаровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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