https://ria.ru/20210922/skidki-1751221617.html

Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками

Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками - РИА Новости, 22.09.2021

Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками

Разноцветные ценники и объявления о скидках в магазинах лишь создают иллюзию выгодной покупки — на самом деле, покупатель зачастую больше теряет, нежели... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T01:15

2021-09-22T01:15

2021-09-22T01:15

общество

торговля

международная конфедерация обществ потребителей

дмитрий янин

покупка

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разноцветные ценники и объявления о скидках в магазинах лишь создают иллюзию выгодной покупки — на самом деле, покупатель зачастую больше теряет, нежели приобретает, рассказал агентству “Прайм” глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.Например, торговцы специально делают яркие ценники с перечеркнутыми цифрами, заявляют об уникальных распродажах, уменьшают объем товара в упаковке и занижают качество. Все это призвано убедить покупателя приобрести товар, даже если он ему не нужен, под соусом “неслыханной выгоды, которую жаль упускать”. Другой прием связан с расстановкой товаров на полках в магазинах. То, что нужно быстро продать, размещают на уровне глаз покупателя.По мнению Янина, бороться с этим непросто, но возможно. Отправляясь за покупками, составьте список необходимого и не покупайте ничего лишнего. И не соблазняйтесь на предложения “два по цене одного” — возможно, один аналогичный товар у конкурентов окажется дешевле, а несколько экземпляров вам и не нужны, посоветовал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210915/chek-1750099253.html

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общество, торговля, международная конфедерация обществ потребителей, дмитрий янин, покупка, россия