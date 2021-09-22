https://ria.ru/20210922/skidki-1751221617.html
Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками
Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками - РИА Новости, 22.09.2021
Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками
Разноцветные ценники и объявления о скидках в магазинах лишь создают иллюзию выгодной покупки — на самом деле, покупатель зачастую больше теряет, нежели... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:15
2021-09-22T01:15
2021-09-22T01:15
общество
торговля
международная конфедерация обществ потребителей
дмитрий янин
покупка
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разноцветные ценники и объявления о скидках в магазинах лишь создают иллюзию выгодной покупки — на самом деле, покупатель зачастую больше теряет, нежели приобретает, рассказал агентству “Прайм” глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.Например, торговцы специально делают яркие ценники с перечеркнутыми цифрами, заявляют об уникальных распродажах, уменьшают объем товара в упаковке и занижают качество. Все это призвано убедить покупателя приобрести товар, даже если он ему не нужен, под соусом “неслыханной выгоды, которую жаль упускать”. Другой прием связан с расстановкой товаров на полках в магазинах. То, что нужно быстро продать, размещают на уровне глаз покупателя.По мнению Янина, бороться с этим непросто, но возможно. Отправляясь за покупками, составьте список необходимого и не покупайте ничего лишнего. И не соблазняйтесь на предложения “два по цене одного” — возможно, один аналогичный товар у конкурентов окажется дешевле, а несколько экземпляров вам и не нужны, посоветовал собеседник агентства.
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общество, торговля, международная конфедерация обществ потребителей, дмитрий янин, покупка, россия
Названы способы обвести вокруг пальца охотников за скидками
Эксперт Янин: продавцы вводят россиян в заблуждение разноцветными ценниками со скидками
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Разноцветные ценники и объявления о скидках в магазинах лишь создают иллюзию выгодной покупки — на самом деле, покупатель зачастую больше теряет, нежели приобретает, рассказал агентству “Прайм
” глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин
.
“Все подобные акции с пересмотром цен и распродажами связаны только с одним — с падением покупательского спроса. В периоды, когда у людей становятся меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей”, — сообщил Янин.
Например, торговцы специально делают яркие ценники с перечеркнутыми цифрами, заявляют об уникальных распродажах, уменьшают объем товара в упаковке и занижают качество. Все это призвано убедить покупателя приобрести товар, даже если он ему не нужен, под соусом “неслыханной выгоды, которую жаль упускать”. Другой прием связан с расстановкой товаров на полках в магазинах. То, что нужно быстро продать, размещают на уровне глаз покупателя.
По мнению Янина, бороться с этим непросто, но возможно. Отправляясь за покупками, составьте список необходимого и не покупайте ничего лишнего. И не соблазняйтесь на предложения “два по цене одного” — возможно, один аналогичный товар у конкурентов окажется дешевле, а несколько экземпляров вам и не нужны, посоветовал собеседник агентства.