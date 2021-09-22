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Появились подробности покушения на помощника Зеленского

Появились подробности покушения на помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

Появились подробности покушения на помощника Зеленского

Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:04

2021-09-22T13:04

2021-09-22T15:22

в мире

украина

киев

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.Он также сообщил, что на данный момент правоохранители отрабатывают ряд версий, но их нельзя озвучивать.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.

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"Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя" – советник Зеленского рассказал о покушении Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с якобы конфликтами внутри команды Владимира Зеленского. 2021-09-22T13:04 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, киев, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир, видео