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Появились подробности покушения на помощника Зеленского
Появились подробности покушения на помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021
Появились подробности покушения на помощника Зеленского
Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:04
2021-09-22T15:22
в мире
украина
киев
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.Он также сообщил, что на данный момент правоохранители отрабатывают ряд версий, но их нельзя озвучивать.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
украина
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РИА Новости
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60
"Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя" – советник Зеленского рассказал о покушении
Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с якобы конфликтами внутри команды Владимира Зеленского.
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60
в мире, украина, киев, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир, видео
Появились подробности покушения на помощника Зеленского
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.
2021-09-22T13:04
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13:04 22.09.2021 (обновлено: 15:22 22.09.2021)
 
Появились подробности покушения на помощника Зеленского

В машину первого помощника Зеленского Шефира выстрелили 18 раз из автоматического оружия

© Фото : Нацполиция УкраиныМесто покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Нацполиция Украины
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который ранен тремя пулями, ничего не угрожает, сообщил в среду руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.
"Осуществлено около 18 выстрелов (в автомобиль – ред.). Сам Сергей Шефир не пострадал", - сказал Хоменко журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина24".
Он также сообщил, что на данный момент правоохранители отрабатывают ряд версий, но их нельзя озвучивать.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
 
В миреУкраинаКиевПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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