https://ria.ru/20210922/saratov-1751382243.html

В Саратове проверят сообщение о нападении стаи собак на девочку

В Саратове проверят сообщение о нападении стаи собак на девочку - РИА Новости, 22.09.2021

В Саратове проверят сообщение о нападении стаи собак на девочку

Следователи проверяют данные о нападении стаи собак на девочку на детской площадке в Саратове в рамках ранее возбужденного уголовного дела о халатности... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:56

2021-09-22T21:56

2021-09-22T21:56

происшествия

саратов

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Следователи проверяют данные о нападении стаи собак на девочку на детской площадке в Саратове в рамках ранее возбужденного уголовного дела о халатности чиновников мэрии, сообщает областное управление СК РФ.В среду в соцсети местная жительница опубликовала видео с камеры наблюдения подъезда многоквартирного дома на улице Воскресенской, где запечатлено, как на девочку, которая зашла на детскую площадку во дворе, набросились три собаки, одна из которых зацепила ребенка зубами. Девочка отбежала, а собаки остались на площадке."По данным СМИ, 22 сентября 2021 года у дома №34 на улице Воскресенской в Волжском районе Саратова на детской площадке стая собак напала на пятилетнюю девочку, одна из которых укусила ребенка… Указанное происшествие, связанное с нападением собаки на ребенка, будет всесторонне проверено следователями в рамках расследования данного (ранее возбужденного) уголовного дела", - говорится в сообщении следствия.Следствие в декабре прошлого года возбудило дело о халатности чиновников городской администрации из-за более чем 50 нападений бродячих собак на людей в городе в течение 2020 года. Следователи считают, что городские чиновники не организовали должным образом отлов, транспортировку и содержание безнадзорных собак, при этом популяция бродячих животных выросла, они стали вести себя агрессивно и нападать на людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/yamal-1747600239.html

саратов

волжский район

россия

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происшествия, саратов, волжский район, следственный комитет россии (ск рф), россия