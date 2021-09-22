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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
Самолет Ан-26
Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:33
2021-09-22T13:54
безопасность
справки
афганистан
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет.Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов. Самолет Ан-26 является модификацией грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане.Ан-26 стал базовым для более 20 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500.Летно-технические характеристики самолета Ан-26:Размах крыла – 29,2 м;длина самолета – 23,8 м;высота – 8,58 м;площадь крыла – 74,98 кв. м.Массы и нагрузки:максимальная взлетная – 24 000 кг,нормальная взлетная – 23 000 кг,пустого – 15 850 кг;Крейсерская скорость – 440 км/чСкорость максимальная – 540 км/чПрактический потолок – 7500 м.Экипаж – 4-5 человек.Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 кг груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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безопасность, справки, афганистан, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
13:33 22.09.2021 (обновлено: 13:54 22.09.2021)
 

Самолет Ан-26

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет транспортной авиации Ан-26
Самолет транспортной авиации Ан-26 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет.
Был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина). Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года.
Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов.
Самолет Ан-26 является модификацией грузового самолета Ан-24. Представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости.
Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров.
Ан-26 эксплуатируется во многих государствах мира. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане.
Ан-26 стал базовым для более 20 модификаций. Ряд самолетов переоборудованы в летающие командные пункты, самолеты радиоэлектронной разведки, а также летающие лаборатории различного назначения. Известны китайские модификации Y-7, Y-7H, Y-7H-500.
Летно-технические характеристики самолета Ан-26:
Размах крыла – 29,2 м;
длина самолета – 23,8 м;
высота – 8,58 м;
площадь крыла – 74,98 кв. м.
Массы и нагрузки:
максимальная взлетная – 24 000 кг,
нормальная взлетная – 23 000 кг,
пустого – 15 850 кг;
Крейсерская скорость – 440 км/ч
Скорость максимальная – 540 км/ч
Практический потолок – 7500 м.
Экипаж – 4-5 человек.
Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 кг груза.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
БезопасностьСправкиАфганистанАн-26Исчезновение с радаров Ан-26 под Хабаровском
 
 
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