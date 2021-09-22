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В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием
В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием - РИА Новости, 22.09.2021
В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива посоветовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:59
2021-09-22T17:59
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива посоветовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с собой оружие после покушения на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью."В Украине начался новый этап политической борьбы - физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало… Очень рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей", - написал Кива в своем Telegram-канале в среду.К своему сообщению он прикрепил свою фотографию, на которой он сидит в автомобиле и держит в руках оружие."В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы", - добавил он.
https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751299035.html
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
17:59 22.09.2021
 
В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием

Депутат Рады Кива посоветовал политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива посоветовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с собой оружие после покушения на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 14:25
Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение
Украине начался новый этап политической борьбы - физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало… Очень рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей", - написал Кива в своем Telegram-канале в среду.
К своему сообщению он прикрепил свою фотографию, на которой он сидит в автомобиле и держит в руках оружие.
"В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы", - добавил он.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизньПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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