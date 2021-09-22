https://ria.ru/20210922/rada-1751348399.html

В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием

В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием - РИА Новости, 22.09.2021

В Раде посоветовали политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива посоветовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:59

2021-09-22T17:59

2021-09-22T17:59

в мире

украина

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива посоветовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с собой оружие после покушения на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью."В Украине начался новый этап политической борьбы - физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало… Очень рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей", - написал Кива в своем Telegram-канале в среду.К своему сообщению он прикрепил свою фотографию, на которой он сидит в автомобиле и держит в руках оружие."В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы", - добавил он.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751299035.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир