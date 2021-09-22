https://ria.ru/20210922/proektoriya-1751299206.html

Участникам "Проектории" рассказали, что важнее красного диплома

Участникам "Проектории" рассказали, что важнее красного диплома - РИА Новости, 22.09.2021

Участникам "Проектории" рассказали, что важнее красного диплома

Участники Всероссийского форума профориентации "Проектория" в Ярославле стали участниками мотивационной дискуссии "Как повысить свою конкурентоспособность на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:35

2021-09-22T14:35

2021-09-22T16:27

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Участники Всероссийского форума профориентации "Проектория" в Ярославле стали участниками мотивационной дискуссии "Как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", где узнали, что зачастую умение работать в команде и добиваться поставленных целей оказывается важнее красного диплома вуза.Форум стартовал в Ярославле 21 сентября и завершится 23 сентября. Его главная задача — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины.На сессии "Как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда" выступили руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов и глава учебно-тренировочного центра профессионального мастерства Всероссийского детского центра "Смена" Наталья Рощина.Как отметил в своем выступлении Попов, у многих сложилось не совсем верное представление о киберспорте."Ребята, которые занимаются киберспортом целенаправленно, получают важные навыки. Многие заблуждаются, думая, что те, кто играет, оторваны от социума, замкнуты. Но в реальности ребята много общаются между собой. Во время игр развиваются моторика, мышление, скорость принятия решений, я уж молчу про английский язык. Все эти навыки помогают ребятам в жизни, какую бы профессию они не выбрали", - сказал он.Попов отметил, что еще несколько лет назад никто не мог бы подумать, что киберспорт станет источником тысяч вакансий на рынке труда. Очень востребован, по его словам, обслуживающий игры персонал – модераторы, администраторы, менеджеры, режиссеры, операторы и другие специалисты. Нужны тренеры, а в последнее время стали актуальными услуги психолога. "Все команды столкнулись с тем, что сейчас турниров стало очень много, выросла конкуренция, а, вместе с тем, и напряжение, ребятам стало очень тяжело. И психологи проводят очень большую работу и вносят очень большой вклад", - подчеркнул он.В свою очередь, глава центра "Смена" призвала ребят быть готовым к любым изменениям на рынке труда. "Не страшно менять свою профессию, существуют курсы переквалификации. Но главное – нужно быть готовым меняться", - отметила Рощина.Один из участников форума задал вопрос о важности для работодателя наличия красного диплома у выпускника вуза.По словам Рощиной, для нее при приеме на работу педагогов и специалистов также важнее не документ отличника, а желание человека развиваться, учиться. "В крупных компаниях, куда, например, выстраивается очередь из кандидатов, красный диплом играет роль, но только при трудоустройстве. А дальше человек показывает себя", - сказала она.По словам Рощиной, на рабочем месте большую роль играют так называемые soft skills.Еще одно важное личностное качество, которое необходимо развивать – настойчивость, добавил Попов. "Всегда добиваются успеха те ребята, которые наиболее настойчивы. Я работал в центре "Смена", и мне один мальчик написал: "Хочу у вас быть модератором". Как он меня доставал! Он писал каждый день: "Дайте мне попробовать, я готов!" В итоге он сейчас работает, и нормально все делает. Он добился своего", - рассказал он."Проектория" проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

https://ria.ru/20210922/forum-1751258723.html

https://ria.ru/20210921/proektoriya-1751186849.html

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общество, образование - общество, ярославль, россия