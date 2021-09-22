14:35 22.09.2021 (обновлено: 16:27 22.09.2021)
Участникам "Проектории" рассказали, что важнее красного диплома
© Фото : пресс-служба форума профориентации "Проектория"Форум профориентации "Проектория"
© Фото : пресс-служба форума профориентации "Проектория"
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Участники Всероссийского форума профориентации "Проектория" в Ярославле стали участниками мотивационной дискуссии "Как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", где узнали, что зачастую умение работать в команде и добиваться поставленных целей оказывается важнее красного диплома вуза.
Форум стартовал в Ярославле 21 сентября и завершится 23 сентября. Его главная задача — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины.
На сессии "Как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда" выступили руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов и глава учебно-тренировочного центра профессионального мастерства Всероссийского детского центра "Смена" Наталья Рощина.
© Фото : пресс-служба форума профориентации "Проектория"Форум профориентации "Проектория"
© Фото : пресс-служба форума профориентации "Проектория"
Форум профориентации "Проектория"
Как отметил в своем выступлении Попов, у многих сложилось не совсем верное представление о киберспорте.
"Ребята, которые занимаются киберспортом целенаправленно, получают важные навыки. Многие заблуждаются, думая, что те, кто играет, оторваны от социума, замкнуты. Но в реальности ребята много общаются между собой. Во время игр развиваются моторика, мышление, скорость принятия решений, я уж молчу про английский язык. Все эти навыки помогают ребятам в жизни, какую бы профессию они не выбрали", - сказал он.
Попов отметил, что еще несколько лет назад никто не мог бы подумать, что киберспорт станет источником тысяч вакансий на рынке труда. Очень востребован, по его словам, обслуживающий игры персонал – модераторы, администраторы, менеджеры, режиссеры, операторы и другие специалисты. Нужны тренеры, а в последнее время стали актуальными услуги психолога. "Все команды столкнулись с тем, что сейчас турниров стало очень много, выросла конкуренция, а, вместе с тем, и напряжение, ребятам стало очень тяжело. И психологи проводят очень большую работу и вносят очень большой вклад", - подчеркнул он.
В свою очередь, глава центра "Смена" призвала ребят быть готовым к любым изменениям на рынке труда. "Не страшно менять свою профессию, существуют курсы переквалификации. Но главное – нужно быть готовым меняться", - отметила Рощина.
Один из участников форума задал вопрос о важности для работодателя наличия красного диплома у выпускника вуза.
"Мы иногда не смотрим не только на то, красный ли диплом, а даже на то, какой в принципе диплом у человека. Главное для нас – это опыт работы и насколько человек заряжен работать, какие у него идеи и готовность их реализовать. Хотя в больших компаниях красный диплом, скорее всего, будет играть роль", - ответил Попов.
По словам Рощиной, для нее при приеме на работу педагогов и специалистов также важнее не документ отличника, а желание человека развиваться, учиться. "В крупных компаниях, куда, например, выстраивается очередь из кандидатов, красный диплом играет роль, но только при трудоустройстве. А дальше человек показывает себя", - сказала она.
По словам Рощиной, на рабочем месте большую роль играют так называемые soft skills.
"На самом деле, сегодня очень важно уметь работать в команде. Не все ребята сегодня слышат друг друга, не все ребята могут найти общий язык в команде… Самый главный запрос, который поступает от наших партнеров – РЖД, "Роскосмоса", "Р-Фарм" - это запрос на то, чтобы потенциальный работник слышал команду и хотел учиться, чтобы он был готов к изменениям. Они говорят – мы всему научим. Но это - самое важное", - подчеркнула она.
Еще одно важное личностное качество, которое необходимо развивать – настойчивость, добавил Попов. "Всегда добиваются успеха те ребята, которые наиболее настойчивы. Я работал в центре "Смена", и мне один мальчик написал: "Хочу у вас быть модератором". Как он меня доставал! Он писал каждый день: "Дайте мне попробовать, я готов!" В итоге он сейчас работает, и нормально все делает. Он добился своего", - рассказал он.
"Проектория" проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
21 сентября, 17:53Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле