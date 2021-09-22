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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210922/prigovor-1751274007.html
В Белоруссии участника протестов осудили на четыре года усиленного режима
В Белоруссии участника протестов осудили на четыре года усиленного режима - РИА Новости, 22.09.2021
В Белоруссии участника протестов осудили на четыре года усиленного режима
Участник прошлогодних протестов оппозиции в Минске приговорен судом к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:31
2021-09-22T12:31
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Участник прошлогодних протестов оппозиции в Минске приговорен судом к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщается в среду на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии."Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд… назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.Поясняется, что мужчине были инкриминированы активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, приготовление к участию в массовых беспорядках, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ."В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в ночное время 10 августа 2020 года двигался по проезжей части вблизи проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске с иными лицами. Блокировал и преграждал путь транспортным средствам, публично выкрикивал лозунги. На законные требования сотрудников правоохранительных органов о прекращении противоправного поведения не реагировал", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что такие действия повлекли нарушение работы транспорта, в том числе принадлежащего коммунальному предприятию "Минсктранс"."Он же 12 августа 2020 года в Минске вступил в преступный сговор с иными гражданами: разработал план действий по нарушению общественного порядка, применению способов защиты и уклонению от преследования и задержания сотрудниками милиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый также "приобрел канистру с бензином, полимерную бутылку, семь стеклянных бутылок и зажигалку, которые впоследствии хотел использовать для изготовления коктейлей Молотова, но был задержан правоохранителями".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в первые дни они сопровождались столкновениями с силовиками. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210812/agressiya-1745470256.html
https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
12:31 22.09.2021
 
В Белоруссии участника протестов осудили на четыре года усиленного режима

В Белоруссии участника протестов приговорили к четырем годам колонии усиленного режима

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Участник прошлогодних протестов оппозиции в Минске приговорен судом к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщается в среду на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.
"Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд… назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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"В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в ночное время 10 августа 2020 года двигался по проезжей части вблизи проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске с иными лицами. Блокировал и преграждал путь транспортным средствам, публично выкрикивал лозунги. На законные требования сотрудников правоохранительных органов о прекращении противоправного поведения не реагировал", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что такие действия повлекли нарушение работы транспорта, в том числе принадлежащего коммунальному предприятию "Минсктранс".
"Он же 12 августа 2020 года в Минске вступил в преступный сговор с иными гражданами: разработал план действий по нарушению общественного порядка, применению способов защиты и уклонению от преследования и задержания сотрудниками милиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый также "приобрел канистру с бензином, полимерную бутылку, семь стеклянных бутылок и зажигалку, которые впоследствии хотел использовать для изготовления коктейлей Молотова, но был задержан правоохранителями".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в первые дни они сопровождались столкновениями с силовиками. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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