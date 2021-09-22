В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович"

По словам Глеба Панфилова, он взялся за экранизацию этого произведения Солженицына, вспоминая о своем предыдущем проекте — телесериале "В круге первом".

"Это был потрясающий материал, — вспоминает Панфилов. — Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться. Но "Иван Денисович" — это не экранизация, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота —диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну".