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Культура
https://ria.ru/20210922/premera-1751285729.html
В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович"
В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович" - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович"
В Москве, в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драматического фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович", основанного на рассказе лауреата Нобелевской РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:15
2021-09-22T18:15
культура
новости культуры
кино и сериалы
александр солженицын
глеб панфилов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драматического фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович", основанного на рассказе лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". О том, кто первым посмотрел новую работу знаменитого режиссера, в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, кино и сериалы, фото, александр солженицын, глеб панфилов
18:15 22.09.2021
 
В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович"

В Москве состоялась премьера драматического фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драматического фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович", основанного на рассказе лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". О том, кто первым посмотрел новую работу знаменитого режиссера, в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам Глеба Панфилова, он взялся за экранизацию этого произведения Солженицына, вспоминая о своем предыдущем проекте — телесериале "В круге первом".

"Это был потрясающий материал, — вспоминает Панфилов. — Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться. Но "Иван Денисович" — это не экранизация, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота —диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну".

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.
1 из 7

По словам Глеба Панфилова, он взялся за экранизацию этого произведения Солженицына, вспоминая о своем предыдущем проекте — телесериале "В круге первом".

"Это был потрясающий материал, — вспоминает Панфилов. — Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться. Но "Иван Денисович" — это не экранизация, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота —диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ленте рассказывают о рядовом солдате Иване Денисовиче Шухове, который после нахождения в немецком плену, уже в родной стране, оказывается заключенным Щ-854.

Вместе с остальными зеками главный герой, несмотря на голод, страх и несправедливость, царящую в лагере, строит будущий завод космической промышленности и сохраняет невероятную стойкость.

Шухова в картине сыграл Филипп Янковский. "Я горжусь этой картиной и посвящаю ее своей маме", — рассказал актер на премьере.

Актер Филипп Янковский на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.
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В ленте рассказывают о рядовом солдате Иване Денисовиче Шухове, который после нахождения в немецком плену, уже в родной стране, оказывается заключенным Щ-854.

Вместе с остальными зеками главный герой, несмотря на голод, страх и несправедливость, царящую в лагере, строит будущий завод космической промышленности и сохраняет невероятную стойкость.

Шухова в картине сыграл Филипп Янковский. "Я горжусь этой картиной и посвящаю ее своей маме", — рассказал актер на премьере.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вместе с ним в драме также снялись Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Владимир Еремин, Игорь Савочкин, Денис Карасев, Виталия Корниенко и многие другие.

Мировая премьера "Ивана Денисовича" состоялась в августе, на 74-м МКФ в Локарно. Филипп Янковский стал лауреатом премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.

Теперь же оценить ленту смогли и столичные зрители (во всероссийский прокат драма выходит 23 сентября. — Прим. ред.).

Съемочная группа фильма режиссера Глеба Панфилова Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.
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Вместе с ним в драме также снялись Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Владимир Еремин, Игорь Савочкин, Денис Карасев, Виталия Корниенко и многие другие.

Мировая премьера "Ивана Денисовича" состоялась в августе, на 74-м МКФ в Локарно. Филипп Янковский стал лауреатом премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.

Теперь же оценить ленту смогли и столичные зрители (во всероссийский прокат драма выходит 23 сентября. — Прим. ред.).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди первых зрителей были: вдова знаменитого писателя — Наталия Солженицына, телеведущая Дарья Златопольская, предприниматель Михаил Куснирович, актриса Елизавета Янковская и другие.

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, вдова писателя А. Солженицына Наталия Солженицына и старший сын писателя А. Солженицына Ермолай Солженицын на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.
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Среди первых зрителей были: вдова знаменитого писателя — Наталия Солженицына, телеведущая Дарья Златопольская, предприниматель Михаил Куснирович, актриса Елизавета Янковская и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди гостей также был народный артист России Александр Филиппенко.

Актеры Александр Филиппенко и Владимир Ерёмин (слева) на премьере фильма Иван Денисович в кинотеатре Художественный в Москве.
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Среди гостей также был народный артист России Александр Филиппенко.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Фото предоставлены пресс-службой Централ Партнершип

Актриса Агния Кузнецова, которая посетила премьеру вместе с мужем, перед показом ленты отметила в сторис Instagram, что очень хочет посмотреть новую работу "мастера Глеба Панфилова".

Актриса Агния Кузнецова вместе с мужем на премьере драматического фильма Иван Денисович
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Актриса Агния Кузнецова, которая посетила премьеру вместе с мужем, перед показом ленты отметила в сторис Instagram, что очень хочет посмотреть новую работу "мастера Глеба Панфилова".

© Фото : Фото предоставлены пресс-службой Централ Партнершип
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой Централ Партнершип

Одной из первых картину увидела телеведущая и кинообзреватель Мария Лемешева. Несколько месяцев назад она резко сменила имидж: из жгучей брюнетки перекрасилась в блондинку. Поэтому с непривычки узнать телезвезду бывает непросто.

Телеведущая и кинообозреватель Мария Лемешева на премьере драматического фильма Иван Денисович
7 из 7

Одной из первых картину увидела телеведущая и кинообзреватель Мария Лемешева. Несколько месяцев назад она резко сменила имидж: из жгучей брюнетки перекрасилась в блондинку. Поэтому с непривычки узнать телезвезду бывает непросто.

© Фото : Фото предоставлены пресс-службой Централ Партнершип
 
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