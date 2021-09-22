В Москве состоялась премьера драматического фильма "Иван Денисович"

В Москве состоялась премьера драматического фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович"
По словам Глеба Панфилова, он взялся за экранизацию этого произведения Солженицына, вспоминая о своем предыдущем проекте — телесериале "В круге первом".
"Это был потрясающий материал, — вспоминает Панфилов. — Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться. Но "Иван Денисович" — это не экранизация, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота —диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну".
По словам Глеба Панфилова, он взялся за экранизацию этого произведения Солженицына, вспоминая о своем предыдущем проекте — телесериале "В круге первом".
"Это был потрясающий материал, — вспоминает Панфилов. — Только потом, прочитав внимательно рассказ "Один день Ивана Денисовича", я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться. Но "Иван Денисович" — это не экранизация, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. Текст автора, его мысли, слог я по крупицам выбирал, потому что они на вес золота —диалогов в книге очень мало, их прописывали. Это кино — дань моего глубокого уважения к Александру Солженицыну".
В ленте рассказывают о рядовом солдате Иване Денисовиче Шухове, который после нахождения в немецком плену, уже в родной стране, оказывается заключенным Щ-854.
Вместе с остальными зеками главный герой, несмотря на голод, страх и несправедливость, царящую в лагере, строит будущий завод космической промышленности и сохраняет невероятную стойкость.
Шухова в картине сыграл Филипп Янковский. "Я горжусь этой картиной и посвящаю ее своей маме", — рассказал актер на премьере.
В ленте рассказывают о рядовом солдате Иване Денисовиче Шухове, который после нахождения в немецком плену, уже в родной стране, оказывается заключенным Щ-854.
Вместе с остальными зеками главный герой, несмотря на голод, страх и несправедливость, царящую в лагере, строит будущий завод космической промышленности и сохраняет невероятную стойкость.
Шухова в картине сыграл Филипп Янковский. "Я горжусь этой картиной и посвящаю ее своей маме", — рассказал актер на премьере.
Вместе с ним в драме также снялись Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Владимир Еремин, Игорь Савочкин, Денис Карасев, Виталия Корниенко и многие другие.
Мировая премьера "Ивана Денисовича" состоялась в августе, на 74-м МКФ в Локарно. Филипп Янковский стал лауреатом премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.
Теперь же оценить ленту смогли и столичные зрители (во всероссийский прокат драма выходит 23 сентября. — Прим. ред.).
Вместе с ним в драме также снялись Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Владимир Еремин, Игорь Савочкин, Денис Карасев, Виталия Корниенко и многие другие.
Мировая премьера "Ивана Денисовича" состоялась в августе, на 74-м МКФ в Локарно. Филипп Янковский стал лауреатом премии международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro.
Теперь же оценить ленту смогли и столичные зрители (во всероссийский прокат драма выходит 23 сентября. — Прим. ред.).
Среди первых зрителей были: вдова знаменитого писателя — Наталия Солженицына, телеведущая Дарья Златопольская, предприниматель Михаил Куснирович, актриса Елизавета Янковская и другие.
Среди первых зрителей были: вдова знаменитого писателя — Наталия Солженицына, телеведущая Дарья Златопольская, предприниматель Михаил Куснирович, актриса Елизавета Янковская и другие.
Среди гостей также был народный артист России Александр Филиппенко.
Среди гостей также был народный артист России Александр Филиппенко.
Актриса Агния Кузнецова, которая посетила премьеру вместе с мужем, перед показом ленты отметила в сторис Instagram, что очень хочет посмотреть новую работу "мастера Глеба Панфилова".
Актриса Агния Кузнецова, которая посетила премьеру вместе с мужем, перед показом ленты отметила в сторис Instagram, что очень хочет посмотреть новую работу "мастера Глеба Панфилова".
Одной из первых картину увидела телеведущая и кинообзреватель Мария Лемешева. Несколько месяцев назад она резко сменила имидж: из жгучей брюнетки перекрасилась в блондинку. Поэтому с непривычки узнать телезвезду бывает непросто.
Одной из первых картину увидела телеведущая и кинообзреватель Мария Лемешева. Несколько месяцев назад она резко сменила имидж: из жгучей брюнетки перекрасилась в блондинку. Поэтому с непривычки узнать телезвезду бывает непросто.